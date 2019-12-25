به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور در بازدید از یکی از شرکت‌های صنایع تخم مرغ با اشاره به این که طرح ملی ارتقا سلامت و کیفیت تخم مرغ در سال ۸۲ کلید خورد، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۰ شرکت بسته بندی تخم مرغ در این طرح ملی که در آن تمامی مراحل از مبدأ پرورش مرغ تخمگذار تا مرحله عمل آوری و مراکز عرضه مورد رصد و بررسی قرار گیرد، مشارکت دارند.

رفیعی پور ادامه داد: در این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و اتحادیه‌های مرتبط با تخم‌مرغ مسئولیت دارند.

وی با اشاره به این که تخم مرغ تنها پروتئین حیوانی است که میزان مصرف آن در سبد خانوار اعم از روستایی و شهری بالا است و همه از آن استفاده می‌کنند، گفت: این پروتئین ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین پروتئین محسوب می‌شود که باعث بروز بیماری‌های گوارشی و بیماری‌های خاص نمی‌شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که عمر و ماندگاری تخم مرغ بدون شناسنامه، یک پنجم است، گفت: در زمینه بازاررسانی تخم مرغ، بسته بندی، عمل آوری و فرآوری رشد خوبی داشته‌ایم، حدود ۲۰ درصد از تخم مرغ‌های کشور دچار ضایعه هستند که باید مصرف صنعتی شوند.

رفیعی پور تاکید کرد: تخم مرغ منبعی از پروتئین است که در صورت رعایت نشدن موارد بهداشتی به راحتی بیماری‌ها را منتقل می‌کند و محل مناسبی برای تکثیر میکروب‌ها است.

وی افزود: در ۹ ماهه سال ۹۸، ۲۷ هزار تن تخم مرغ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه صادرات داشتیم که اگر کیفیت را بالا ببریم در اوراسیا و آسیای میانه هم بازار خواهیم داشت.