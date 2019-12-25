به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، آیین یادبود شهید حسین قشقایی ساعت ۱۸ روز شنبه هفتم دی ماه با برگزاری جلسه نمایشنامه‌خوانی «ماناترین لحظه قشقایی» به نویسندگی ندا ثابتی و کارگردانی احمد جولایی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. در این اجرا محمودهندیانی، کریم اکبری مبارکه، شهاب راحله و تعدادی از دانشجویان هنرهای نمایشی به عنوان نقش خوان حضور دارند.

ندا ثابتی از جمله پژوهشگران عرصه تئاتر است که طی سال های اخیر پژوهشگری است درباره زندگی شهید قشقایی پژوهش‌هایی داشته و آن را در قالب کتاب داستان‌های دراماتیک با عنوان «در پی عشق دویدن» منتشر کرده است.

حسین قشقایی یکی از هنرمندان عرصه تئاتر است که پیش از انقلاب در سال ۵۷ به شهادت رسید. او تحصیلات خود را در دانشگاه هنر گذراند. نمایشنامه «نهضت حروفیه» از آثار قشقایی است که در زمان حیاتش امکان اجرای آن میسر نشد؛ اما پس از شهادت او داود دانشور این اثر نمایشی را روی صحنه برد.