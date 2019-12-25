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۴ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۱۲

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر در رزن

دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر در رزن

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان رزن از دستگیری ۶ خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فروشندگان مواد مخدر در شهرستان رزن بررسی موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی زمان و محل فعالیت این افراد شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه، ۳ نفر از خرده فروشان مواد مخدر بخش سردرود دستگیر و مقادیری مواد مخدر صنعتی کشف شد

سرهنگ زنگنه خاطر نشان کرد: همچنین در عملیات دیگری ۳ خرده فروش مواد مخدر در شهرستان رزن توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با اشاره به اینکه این ۶ متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: متأسفانه امروزه مواد مخدر سنتی جای خود را به مواد مخدر صنعتی داده‌اند که قدرت تخریی چندین برابر دارند و فرد مصرف کننده حتی با یک بار مصرف نیز در دام اعتیاد گرفتار می‌شود.

وی از شهروندان خواست با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتار شدن در این دام شیطانی بیمه کنند و هر گونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4807336

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