به گزارش خبرگزاری مهر، صد وهشتاد ویکمین جلسه از سلسله‌نشست‌های صبح پنجشنبه مجله بخارا با محوریت دیدار و گفتگو با ابتهاج نوایی فردا پنجشنبه ۵ دی در موسسه هنر فردا برگزار می‌شود.

ابتهاج نوایی، دندانپزشک، ارتودنتیست و مترجم ادبی زاده‌ سال ۱۳۴۳ در بروجن است و مراحل تحصیل خود را تا دریافت دیپلم دبیرستان، در اصفهان سپری کرده است. او سپس برای ادامه تحصیلات رهسپار کرواسی شده و دکترای دندانپزشکی خود را در سال ۱۹۹۵ و تخصص ارتدونسی را نیز در سال ۱۹۹۸ از دانشگاه زاگرب دریافت کرده است.

نوایی در کنار پیشه اصلی‌اش، متون ادبی متعددی از شعر و نثر را از زبان بوسنیایی، کراوتی و صربی به زبان فارسی و آثار فارسی گوناگونی را نیز به زبان‌های مذکور ترجمه کرده است. تاکنون ۱۰ کتاب از ترجمه‌های او در ایران و کرواسی منتشر شده که از میان‌شان می‌توان به کتاب «جُنگ شعر فارسی از سده دهم میلادی تا امروز» به‌عنوان برنده جایزه اول بخش مطالعات ادبیات فارسی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نام برد.

نوایی افزون بر عضویت در انجمن دندانپزشکان و ارتدنتیست‌های کرواسی، رئیس انجمن فرهنگی ایران و کرواسی و عضو انجمن مترجمین ادبی جمهوری کرواسی نیز هست. او در سال ۲۰۱۶ به‌عنوان یکی از ۱۶ مترجم برتر کرواسی برگزیده شده است. در عرصه ترجمه فیلم نیز تاکنون ۲۳ فیلم از سینمای ایران را به زبان کرواتی ترجمه کرده که از تلویزیون سراسری کرواسی پخش شده‌اند.

مراسم دیدار و گفتگو با این‌مترجم فردا پنجشنبه ۵ دی از ساعت ۹:۳۰ در موسسه هنر فردا واقع در اتوبان حقانی، نرسیده به چهارراه جهان کودک، نبش خیابان دیدار شمالی، پلاک ۲۷ برگزار می‌شود.