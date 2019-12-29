پارک ملی دریایی دیر نخیلو «منطقه حفاظت شده پستانداران» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان انجمن مردم نهاد طرح سرزمین، در نشست اسفندماه ۱۳۹۷ که در شهر سلاله کشور عمان برگزار شد، پنج منطقه از ایران را به عنوان مناطق مهم پستانداران دریایی معرفی کردند. دو منطقه به صورت مشترک با کشورهای کویت و پاکستان و سه منطقه نیز با نام آب‌های ساحلی نخیلو، جزایر غرب هرمزگان و سواحل شمالی هرمز از ایران ارائه شد.

داوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم‌های دریایی و سواحل سازمان محیط زیست، با بیان اینکه از میان مناطق ارائه شده پارک ملی دیر نخیلو، بر اساس پایش‌های صورت گرفته بوسیله معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و انجمن مذکور، در زمینه شناسایی و برآورد جمعیت پستانداران دریایی در پنج سال گذشته و مستندات ارائه شده به عنوان منطقه مهم پستانداران دریایی انتخاب شد. ولی سایر مناطق به دلیل کمبود پایش و اطلاعات، به عنوان کاندیدا برای انتخاب در لیست انتظار قرار گرفت تا با انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل شدن مستندات به عنوان منطقه حفاظت شده پستانداران دریایی انتخاب شوند.

انجمن مردم نهاد طرح سرزمین، با معرفی و رهنمودهای تخصصی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و علاقمندی پتروشیمی نوری پروژه‌ای را با هدف حفاظت از گونه حیات وحش در این استان به عنوان اولین پایش دریایی و پژوهش مستمر بر روی گونه دلفین آغاز می‌کند.

دلفین گوژپشت اقیانوس هند با نام علمی Sousa plumbea یکی از گونه‌های خانواده دلفین است که در این منطقه زندگی می‌کند و پس از بررسی مجدد اطلاعات و با توجه به وضعیت حساس این گونه از سال ۲۰۱۵ در رده گونه در معرض خطر انقراض در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) قرار گرفته است. جمعیت این گونه در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، نامشخص است و تنها مشاهدات گذشته از این گونه در دو منطقه که به طور دائمی، قابل رؤیت بوده است؛ یکی در استان بوشهر و منطقه پارک ملی دیر نخیلو و دیگری در استان خوزستان در خور موسی. البته طی مشاهدات پراکنده‌ای در آب‌های خورخوران و میناب در استان هرمزگان و گواتر در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده شده است.

هدف کلی این پروژه حفاظت از این گونه است و در حوزه حفاظت به جوامع محلی، آموزش و بررسی تهدیدات نیز پرداخته شده است.

براساس این گزارش، پروژه تحقیقاتی حفاظتی مذکور، در سال پنجم خود قرار دارد و تاکنون ۱۰۱۶ روز-نفر، در پارک ملی دریایی دیرنخیلو و منطقه حفاظت شده فعالیت داشته اند.

سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از دلفین گوژپشت با مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد در این منطقه و برای آشنایی، اطلاع رسانی و حساس سازی آموزش‌هایی را در مدارس، کتابخانه ها، تعاونی‌های صیادی و صیادان شهرستان‌های ساحلی استان برای گروه‌های مختلف انجام داده است.

از دیگر فعالیت‌های معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها بررسی جمعیت پستانداران دریایی در سواحل هرمزگان و مکران بوده که طی سال گذشته با همکاری تیم جایکا انجام شده و نتایج آن باعث غنای برنامه جامع حفاظت از محیط زیست دریایی استان هرمزگان شده است.