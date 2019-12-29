ضعف وکلا و موسسات حقوقی در زمینه مشاوره آنلاین

سعید باقری عضو هیأت مدیره کانون وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه متهمان در تمام مراحل دادرسی باید اجازه داشته باشند که از وکیل استفاده کنند و این موضوعی است که هرچند تاکنون به درستی و خوبی اجرا نمیشد اما با روی کار آمدن آقای رئیسی بسیار امیدوار به اجرای آن از طریق حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ هستیم.
وی افزود: این تبصره حق انتخاب آزادانه وکیل را از موکلان سلب کرده و معاون حقوقی قوه قضائیه هم چندی قبل در اظهارنظری دقیق، بر حذف این تبصره از ذیل ماده ۴۸ تاکید کرده و آن را لکه ننگی در قانون دانسته است.
باقری در رابطه با توسعه خدمات آنلاین و هوشمند حقوقی گفت: قبول دارم که کانون وکلا در زمینه خدمات آنلاین، هوشمند و مجازی ضعیف است و وکلا و مؤسسات حقوقی هم در این زمینه ضعف دارند. به نظر من مشاوره آنلاین و وکالت آنلاین بسیار جای توسعه دارد.
عضو هیأت مدیره کانون وکلا با اشاره به نبود فرهنگ مناسب در جامعه برای مراجعه به وکیل اظهار داشت: ایراد از مردم است که قبل از انعقاد قراردادهایشان به وکیل مراجعه نمیکنند. به همین خاطر وقتی گرفتار میشوند علاقمند به مراجعه به وکیل نیستند چون احساس میکنند که توانایی پرداخت دستمزد وکیل را ندارند. از طرفی نهادهای متولی نهتنها به وظیفه خود در ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل عمل نمیکنند بلکه یک نهادی مثل صدا و سیما در برنامههایی مثل پایش برای تخریب شخصیت وکلا و نیز تخریب نهاد وکالت کمر همت بسته است.
باقری در واکنش به این موضوع که آیا منظور وی برنامهای است که درباره نخستین اپلیکیشن هوشمند خدمات حقوقی در سیما پخش شد، افزود: این موردی که اخیرا معرفی شد، مورد تأیید نیست. این را فقط من نمیگویم بلکه نظر قوه قضائیه است که مؤسسات حقوقی باید دارای شرایط خاصی باشند.
وی ادامه داد: نگاه یکجانبهای علیه کانون وکلا در برخی برنامههای رسانهای وجود دارد و ما را برای ارائه پاسخ دعوت نمیکنند. بنابراین با این سیاهنماییها فرهنگ مراجعه به وکیل در این کشور نهادینه نمیشود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلا درباره شرایط اشتغال وکلا نیز اظهار داشت: از نظر دسترسی به وکیل در شرایط فوق اشباع قرار داریم اما واقعیت این است که برای اشتغال وکلا باید چاره اندیشی شود، چراکه بسیاری از وکلا حتی برای تمدید پروانه فعالیت خود و یا برای تأمین هزینههای دفترشان با مشکلات اساسی و جدی مواجه هستند.
باقری افزود: عدهای به گونهای جریان سازی میکنند که گویا همه وکلا درآمدهای نجومی دارند درحالی که هر سال تعداد زیادی از وکلا فقط به خاطر مشکلات مالی، قادر به تمدید مجوزهای فعالیت خود نیستند.
وی درباره هزینههای وکالت در ایران گفت: حق الوکاله در کشور ما بسیار ارزان است چراکه وکلا مشکل اشتغال دارند و برای رقابت با یکدیگر هزینهها را کاهش داده اند؛ این درحالی است که حق الوکاله در کشورهای دیگر بسیار بالاتر است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلا با اشاره به اینکه ۵ درصد از وکلا دستمزدهای بالا دارند افزود: وکلای اسم و رسم دار حق الوکاله های بالایی دریافت میکنند اما واقعیت این است که ۹۵ درصد دیگر از وکلا، میلیاردی نیستند و معمولاً مشکل اشتغال و درآمد دارند.
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