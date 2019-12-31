باید وارد تجارت آزاد با اوراسیا شویم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم، امروز در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: در نه ماهه سال ۹۸ معادل ۳۱.۹ میلیارد دلار، صادرات صورت گرفته؛ این در حالی است که در سال ۹۷ مشکلات زیادی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفت و از اردیبهشت تا آذر ۹۷، کار به سختی پیش رفته است، پس باید دست صادرکنندگان نمونه را بوسید.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: درست است که آرامش تجاری و مقرراتی برقرار شده است، اما شرایط تحریم سخت‌تر شده و حمل کالا و بازگرداندن ارز بسیار سخت است، پس سازمان توسعه تجارت این موضوع و موانع را رصد می‌کند؛ اما در این شرایط آنچه که باید به فعالان اقتصادی نوید داد، آن است که در سال رونق تولید که تولید از نرخ منفی سال قبل، به وضعیت بهتری در سال جاری رسیده است، همه تمام تلاش داریم که رونق تولید را به ارزآوری در کشور تبدیل کنیم.

زادبوم با بیان اینکه بر اساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران، بازار اطراف و کشورهای همسایه ایران، سالانه ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات دارند، گفت: این رقم، بر اساس تجزیه و تحلیل گروههای کالایی صورت گرفته، اما دستیابی به آن، قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه بر اساس پتانسیل‌هایی که ایران دارد، می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از این رقم را تأمین کنیم.

وی افزود: بر اساس پتانسیل سنجی تولید و صادرات ایران در ۵ سال قبل که بدون احتساب قابلیت‌های آینده هم انجام شده است، از ۱۱۶۰ میلیارد دلار، ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی ایران امکان تولید و صادرات به این کشورها وجود دارد؛ به نحوی که سابقه صادرات در این کالاها وجود داشته و تولید هم در این رسته‌ها، صورت گرفته است، پس غیر از ۲۴ میلیارد دلاری که صادرات ایران به کشورهای همسایه در سال قبل بوده است، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی وجود دارد، بنابراین تولیدکنندگان نباید نگران بازار باشند، اگرچه عوامل تولید و بهره وری باید به شدت مورد مراقبت قرار گیرد.

زادبوم ادامه داد: در حال تلاش برای کاهش تعرفه واردات کشورهای همسایه برای آن دسته از کالاهای ایرانی هستیم که پتانسیل صادرات در آنها داریم، بر این اساس در حال چانه زنی برای کاهش این تعرفه‌ها هستیم؛ اما به هر حال باید آماده مبادله برای یکسری از کالاها در کاهش تعرفه باشیم، ضمن اینکه صادرکنندگان باید تلاش کنند که حرکتی را برای افزایش تولید در گروههای کالایی دارای واردات از سوی کشورهای همسایه، شروع کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقنامه تجاری میان ایران و اوراسیا گفت: برای تجارت آزاد با این اتحادیه، باید ۸۵ تا ۹۰ درصد کالاها را در شرایط تجارت آزاد قرار دهیم، اما برای بهتر انتخاب کردن این کالاها، مطالعه‌ای را آغاز خواهیم کرد. ضمن اینکه با توجه به اینکه اتاق بازرگانی تهران در این حوزه و مباحث مطالعاتی، پیشرو است و کارهای مطالعاتی بسیار غنی انجام می‌دهد، می‌تواند مرجع مطالعاتی ما برای سیاستگذاری باشد که در این راستا، کارگروه مشترکی با اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران برای اوراسیا تشکیل خواهیم داد تا بتوانیم کالاهایی که در تجارت آزاد با اوراسیا قرار می‌گیرند را تعیین کنیم.