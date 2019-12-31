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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۱۹:۲۷

در واکنش به اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق؛

مورفی: کارمان به جائی رسیده که باید در اتاق‌های امن پناه بگیریم

مورفی: کارمان به جائی رسیده که باید در اتاق‌های امن پناه بگیریم

یک سناتور آمریکایی در واکنش به اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق اعلام کرد: کار آمریکا به جایی رسیده است که باید در اتاق‌های امن پناه بگیرد و امیدوار باشد که آدم‌ها دور شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس مورفی» سناتور آمریکایی از ایالت کانتیکات در حساب کاربری خود در توئیتر پیرامون اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق نوشت: حمله به سفارتمان در بغداد هولناک، اما قابل پیش بینی بود.

سناتور آمریکایی مذکور در این خصوص ادامه داد: ترامپ باعث شده است آمریکا در خاورمیانه ناتوان و از کار افتاده شود. دیگر هیچ کس از ما نمی ترسد و به ما گوش نمی‌دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: کار آمریکا به جایی رسیده است که در اتاق‌های امن پناه بگیرد و امیدوار باشد که آدم بدها دور شوند. چقدر مایه آبروریزی است.

موضع گیری خصمانه سناتور آمریکایی تنها ساعتی پس از آن اعلام شده است که سفارت آمریکا در بغداد صحنه اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق شد.

معترضان عراقی که در واکنش به بمباران و تجاوزات اخیر جنگنده‌های آمریکایی علیه نیروهای حشدشعبی دست به تظاهرات روبروی سفارت آمریکا در بغداد زده‌اند، خواستار لغو پیمان امنیتی با آمریکا و اخراج نیروها، سفرا و دیپلمات‌های امریکایی از خاک عراق هستند.

کد مطلب 4812784

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