محکوم به قصاص در گلستان بعد از ۵ سال بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نجفی اظهار کرد: محکوم به قصاص پس از پنج سال در آق قلا، با گذشت اولیای دم بخشیده شد.

وی توضیح داد که محکوم به قصاص جوان ۲۹ ساله‌ای است که پنج سال پیش پس از یک دعوای لفظی در عروسی، یک نفر را به قتل رساند.

نجفی افزود: پس از صدور رای قصاص به درخواست اولیای دم، صبح امروز حکم در مرحله اجرا بود که پدر و مادر مقتول، پای چوبه دار، بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل ۲۹ ساله را بخشیدند.

وی گفت: از ابتدای امسال، ۹ محکوم به قصاص در گلستان با گذشت اولیای دم و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف استان، فرصت دوباره زندگی یافته‌اند.