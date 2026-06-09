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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۵

حکم قصاص خواننده مازندرانی به تعویق افتاد

حکم قصاص خواننده مازندرانی به تعویق افتاد

بابل- زندان بابل از توقف اجرای حکم قصاص یک خواننده معروف مازندرانی در لحظات آخر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قصاص یک خواننده معروف مازندرانی در لحظات آخر با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول متوقف شد و این محکوم از پای چوبه دار بازگشت و فرصت جدیدی برای صلح و سازش فراهم شد.

با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و همچنین درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، علی میرزایی از پای چوبه دار بازگشت و اجرای حکم قصاص فعلاً به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری برای پیگیری روند صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم فراهم شود.

بر اساس این گزارش، این خواننده پیش‌تر در پرونده‌ای با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود و مراحل اجرای حکم وی در حال انجام بود که با درخواست خانواده مقتول و موافقت مقام‌های قضایی، روند اجرای حکم متوقف شد.

کد مطلب 6854673

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