حکم قصاص خواننده مازندرانی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم قصاص یک خواننده معروف مازندرانی در لحظات آخر با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول متوقف شد و این محکوم از پای چوبه دار بازگشت و فرصت جدیدی برای صلح و سازش فراهم شد.

با پادرمیانی دادستان و مسئولان قضایی و همچنین درخواست مهلت از سوی خانواده مقتول، علی میرزایی از پای چوبه دار بازگشت و اجرای حکم قصاص فعلاً به تعویق افتاد تا فرصت بیشتری برای پیگیری روند صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم فراهم شود.

بر اساس این گزارش، این خواننده پیش‌تر در پرونده‌ای با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود و مراحل اجرای حکم وی در حال انجام بود که با درخواست خانواده مقتول و موافقت مقام‌های قضایی، روند اجرای حکم متوقف شد.