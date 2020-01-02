امسال ۱۴ میلیون اصله درخت در کشور غرس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر خسرو شهبازی در دیدار با استاندار گلستان اظهارکرد: حفظ جنگل ها و اراضی ساحلی اولویت ما است و با توجه به وجود بخش وسیعی از جنگل های هیرکانی در گلستان در راستای حفظ آن همکاری لازم را با این استان خواهیم داشت.

شهبازی گفت: بر اساس نهضت درختکاری تلاش داریم در سال جاری ۱۴ میلیون نهال در کشور غرس کنیم که تا کنون ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار غرس شده است.

وی افزود: با توجه به اراضی موجود در کشور توانایی تامین چوب در کشور را داریم و در زمینه واردات چوب باید بگه ونه ای عمل کنیم که با توجه به آفت ها جنگل ها را از دست ندهیم.

در ادامه استاندار گلستان با اشاره ظرفیت های اقلیمی گلستان نسبت به دو استان دیگر شمالی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت بندر خواجه نفس می توانیم نقش موثری در واردات چوب از طریق دریای خزر داشته باشیم.

هادی حق شناس گفت: اگر واردات چوب به درستی صورت گیرد از تخریب جنگل ها جلوگیری می شود.

وی افزود: گلستان دارای ۵۰ هزار هکتار جنگل سوزنی برگ است که مشکل حریق در استان را تقویت می کند به همین دلیل با همکاری سازمان جنگل ها باید تجهیزات و اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان یادآور شد: این استان دارای ۱۱۰ هزار هکتار اراضی شیبدار است که می توان با نهال های مثمر همچون زیتون از آنها درآمدزایی داشت.

حق شناس خاطرنشان کرد: زمین های گلستان استعداد زراعت چوب را دارند و می توان با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران این فعالیت اقتصادی را در استان توسعه بخشید.