۲ شکارچی غیرمجاز در پناهگاه بروئیه خاتم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، علی محمودی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم در جریان گشت و پایشهای مستمر در پناهگاه حیات وحش بروئیه و پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره حضور شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات منطقه، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت پس از رصد اطلاعاتی و اطمینان از حضور متخلفان و با هماهنگی دادستان شهرستان خاتم، در عملیاتی دو شکارچی غیرمجاز غیربومی و سابقهدار را شناسایی و دستگیر کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم گفت: از متهمان یک قبضه سلاح ساچمهزنی به همراه سایر ادوات شکار کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
محمودی از شهروندان، طبیعتدوستان و همیاران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، شکار و صید غیرمجاز یا تخریب عرصههای طبیعی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: حفاظت از عرصههای طبیعی و حیات وحش با جدیت دنبال میشود و با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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