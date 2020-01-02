جزو ۸ کشور صاحب زنجیره صنعت هوافضا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، امشب ۱۲ دی ۹۸ در نخستین گردهمایی بزرگ مسابقه کارآفرینی گفت: روحیه بسیجی ملت ما در ایستادگی با دشمن، باعث شد تا هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنیم؛ این در حالی است که وقتی گروههای تروریستی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی، به کشور حمله کردند و ۱۷ هزار جوان را ترور کردند، نهاد اطلاعات ایران تأسیس و اقدام به بازداشت تروریست های داخلی و خارجی کرد و امروز هم در حال دستگیری جاسوسان آمریکایی است.

وی افزود: اگرچه دشمنان متجاوز، جنگ را به ما تحمیل کردند، از دل مقاومت مردم امروز به یکی از قوی ترین کشورهای منطقه تبدیل شده ایم.

معاون هماهنگ کننده سپاه یادآور شد: در حالی که دشمن در دوران جنگ تحمیلی، ما را موشک باران می کرد و هیچ تجهیزات دفاعی نداشتیم، اما امروز یکی از ۷ یا ۸ کشور صاحب تمام چرخه هوا و فضا در جهان هستیم.

سردار نقدی ادامه داد: هر آنچه از پیشرفت های خیره کننده در کشور رخ داده، محصول ایستادگی در مقابل تهدیدات و روحیه بسیجی مردم بوده است که توانسته این تهدیدات را به فرصت شکوفایی تبدیل نماید.

وی خاطرنشان کرد: امروز مشاهده می کنیم در عرصه مقاومت اقتصادی نیز همین اتفاق می افتد؛ به نحوی که با خودباوری و اعتماد به نفسی که جوانان ما دارند، وارد میدان کارآفرینی شده اند و این کار عظیم را آغاز کرده اند و از دل تهدیدهای اقتصادی و دشمنی هایی که علیه ملت ایران انجام شد، فرصتی متولد می شود که به زودی شاهد خواهیم بود که ایران را به یکی از پیشروترین کشورها در عرصه اقتصادی تبدیل می‌کند و این کاری است که جوانان خواهند کرد. ما به آنها اعتماد داریم و حتما این آینده روشن را به زودی خواهیم دید.

معاون فرمانده سپاه با اشاره به برگزاری این رویداد بزرگ کارآفرینی گفت: عرصه رسانه در اینجا رسالت مهمی دارد که بتواند نقش خود را ایفا کند و این حرکت پویا و بالنده را به مردم معرفی کند.

سردار نقدی تصریح کرد: امروز شما دیدید که جوانان بسیجی ابتکار رویداد «میدون» را به نمایش گذاشتند و ظرفیت های کارآفرینی را در گوشه و کنار کشور شناسایی کردند و حرکت های مشابه نیز کلید خواهد خورد و موجی از کارآفرینی و تلاش در سال رونق تولید برای کار و تولید آغاز می شود.

وی با تأکید بر لزوم معرفی بیشتر کارآفرینان از سوی رسانه ملی افزود: امیدواریم هر روز بیشتر شاهد درخشش مردم در عرصه مقاومت های بین المللی باشیم.