زمان برگزاری امتحانات دانشگاه علامه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور تجلیل از مقام شامخ این شهید بزرگوار با هدف تسهیل شرکت استادان و دانشجویان در مراسم تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی، برنامه برگزاری امتحانات پایان ترم از روز دوشنبه ۱۶ دی ماه به روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه در همان ساعت تغییر می‌یابد.

به همین مناسبت مراسم بزرگداشت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی یکشنبه ۱۵ دی ماه جاری بعد از نماز ظهر و عصر با حضور اقشار مختلف دانشگاهیان در مسجد امام علی(ع) دانشگاه واقع در پردیس مرکزی برگزار می‌شود.