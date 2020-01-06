بلوار آزادی مرند به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی نامگذاری شد

فرامرز آخوندی رئیس شورای اسلامی شهر مرند، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عرض تسلیت شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: شورای اسلامی شهر مرند به پاس رشادت ها و خدمات ارزنده این سردار بزرگ انقلاب و نظام جمهوری‌ اسلامی مصوب کرد بلوار آزادی از اول پل ولایت تا پل یالدور این شهر به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شود.

همچنین در پیام تسلیت مشترک حسین کاوه شهردار مرند و رئیس شورای اسلامی این شهر آمده است: سردار عزیز اسلام، سردار سلیمانی به طواف خورشید حق رفت؛ به آسمان پرکشید و یاد و نام بزرگش بر جریده ی عالم به دلاورمردی و نیکنامی ثبت شد.

در طول تاریخ اسلام، همواره شاهد زندگی و مرگ بزرگ مردانی پاکباخته و حماسه آفرین بوده ایم که لحظه لحظه ی حیاتشان، اسوه ی حسنه و قطره قطره ی خونشان، تزریق حیات در شریان اجتماع بوده است؛ بزرگ مردانی که شهادت را معراج تعالی روح بشری و سعادت اخروی و نقطه فرازین حرکت انسانیت و شهامت و دلاوری را حربه ی شکست ناپذیر مکتب می دانند؛ سردار سلیمانی، از این سنخ مردان شریف و پاکباخته بود که با زندگی و شهادتش، شعر حیات طیبه را از نای جان سرود و زنده ی جاودانه شد.

سردار سلیمانی با اراده ای آهنین و ایمانی الهی، با یک دنیا دلیری و حماسه و مجاهدت و استقامت، با سربلندی زندگی و مبارزه کرد و با افتخار و عزت، جان خود را فدای آرمان های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و فدای امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران نمود و اکنون که آن عزیز به خداپیوسته به دست شقی ترین افراد به شهادت رسید؛در سرای آخرت در قرب جوار رحمت الهی آرام خواهدگرفت و در جنت رضوان، جاوید و در قلوب مومنان و ارادتمندان، ماندگار و ابدی خواهدبود.

اینجانبان، ضمن بزرگداشت یاد و نام تمام شهدای عزیز، عروج ملکوتی، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده شجاع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را خدمت مقام معظم رهبری، همرزمان و ارادتمندان و خانواده ارجمندشان، تسلیت عرض نموده، رجاء واثق داریم که به فرموده مقام معظم رهبری «فقدان سردار فداکار و عزیز، تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.

گفتنی است، بازار شهر مرند نیز در روز دوشنبه تعطیل اعلام شده و مراسم بزرگداشتی در پی شهادت سپهبد شهید سلیمانی از ساعت ۱۰ صبح در مسجد بازار این شهر برگزار خواهد شد.

مراسم بزرگداشتی نیز از ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی فرمانده سپاه عاشورا در حسینیه امام خمینی(ره) مرند برگزار می شود.