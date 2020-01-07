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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

درخواست جالب هواداران از رئیس بارسلونا

درخواست جالب هواداران از رئیس بارسلونا

هواداران بارسا که در بیرون یک بیمارستان با رئیس باشگاه روبرو شدند، از او خواستند هر طور شده نیمار را بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس باشگاه فوتبال بارسلونا، جوزپ ماریو بارتومئو، به همراه اعضای تیم در بازدید هفتگی از بیمارستان کینگ حضور داشته است. در این دوره قرار بوده فرانکی دی‎یانگ و ساموئل اومتیتی به بازدید این بیمارستان بروند که او هم آن‌ها را همراهی کرده است. در نتیجه این اقدام بسیاری از افراد از او هم امضا گرفته و با او هم‌صحبت شدند.

اما نکته جالب این ملاقات این بود که بسیاری از هواداران بارسا که بیرون از بیمارستان در انتظار ملاقات این افراد بودند فریاد می‌زدند «نیمار را بخر». این افراد که می‌دانستند برای اولین و شاید آخرین بار در ماه‌های پیش رو قرار است رئیس باشگاه صحبت‌هایشان را بشنود، این فرصت را بهترین فرصت برای زدن حرفشان دانستند.

البته واضح است که خود بارتومئو و دیگر افراد حاضر در تیم هم دوست دارند نیمار را به تیم بازگردانند، اما می‌دانند که این کار اصلاً ساده نخواهد بود.

کد مطلب 4818502

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