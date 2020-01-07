سفارت آمریکا در نیجریه هشدار امنیتی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفارت آمریکا در نیجریه برای شهروندانی که قصد سفر به این کشور را دارند، هشدارهای امنیتی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، سفارت آمریکا در هشدار امنیتی خود آورده است: به دنبال حوادث اخیری که در جهان رخ داده، شهروندان آمریکایی می‌بایست مسائل امنیتی شخصی را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

گفتنی است، پس از شهادت سردار سلیمانی توسط ارتش تروریستی آمریکا، مقامات این کشور به شدت از انتقام قریب الوقوع جمهوری اسلامی ایران در هراس هستند و دستپاچگی آنها در اتخاذ تصمیمات عجولانه در عرصه سیاسی به خوبی مؤید این مدعاست.