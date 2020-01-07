شهرداری کرج آبخیزداری را جدی بگیرد/ بحران در نقاط بالادست شهر

اصغر بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت همکاری شهرداری‌ها با منابع طبیعی در پیشبرد طرح‌های آبخیزداری در حریم شهرها، اظهار کرد: با برگزاری جلساتی، شهرداری کرج متعهد شد با تخصیص اعتباری ویژه مطالعات جامع حوزه آبخیزداری شهر کرج را انجام دهد اما متأسفانه تاکنون اقدامی عملیاتی نشده و جالب است که حتی صورت جلسه آن نیز به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به آسیب‌های نقاط بالادست شهر کرج، گفت: اگر آسیب‌های نقاط بالادست رفع نشود پس از هر بارندگی شاهد سیلاب و آب‌گرفتگی در خیابان‌ها خواهیم بود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، گفت: از طرفی این رخدادها موجب می‌شود تا شهرداری هزینه زیادی برای جمع کردن نخاله‌های شهری و تخلیه آب متحمل شود و آب گرفتگی سطح معابر نیز آرامش و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد.

بیات اضافه کرد: در بارندگی‌های اخیر دیدیم که در برخی نقاط از جمله زیرگذر شهید آجرلو (میدان سپاه) خودروهای مردم چگونه در آب‌گرفتگی متوقف شدند.

وی با اشاره به اقدامات آبخیزداری که از دهه ۸۰ در کرج آغاز شده، گفت: به عنوان نمونه اقدامات آبخیزداری در محدوده «دره ویسه» انجام شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: انجام مطالعات ویژه و تخصیص اعتبار در حوزه آبخیزداری کرج مهم و ضروری است.

بیات گفت: اعتباراتی که از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به منابع طبیعی استان‌ها اختصاص می‌یابد به تنهایی برای پیشبرد اقدامات در نقاط برون و درون شهری کافی نیست و نیاز به همکاری دیگر نهادها از جمله شهرداری‌ها دارد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری کرج می‌تواند برای مطالعات و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حریم شهر اعتبار قابل توجهی اختصاص دهد، گفت: نیاز است شهرداری در این حوزه ورود کند زیرا توان و بودجه لازم را دارد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای رسیدگی به وضعیت حوزه‌های آبخیز شهری، گفت: برای تحقق این مهم با دانشگاه تهران مذاکره کرده ایم تا از حضور اساتید این دانشگاه در برگزاری کارگاه‌ها بهره ببریم.

بیات با تاکید بر اینکه کارگاه‌های آموزشی در پنج شهر استان برگزار خواهد شد، گفت: این کارگاه‌های آموزشی تاکنون در شهرهایی از جمله ساوجبلاغ و طالقان برگزار شده است.

وی تاکید کرد که انتظار داریم شهرداری‌ها در انجام اقدامات آبخیزداری در حوزه‌های شهری به کمک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیایند تا شاهد اتفاقاتی ناخوشایند بعد از بارش برف و باران در سطح خیابان‌ها، کوچه‌ها و محلات شهری نباشیم.