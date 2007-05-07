آزادکاران کشورمان از فردا در خانه کشتی اردو می زنند / آغاز تمرینات آماده سازی زیر نظر معزی پور ،طلایی و دودانگه

به گزارش خبرنگار مهر، کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان از 29 آزادکار جوان دعوت شده به اردو خواست تا صبح فردا با حضور در خانه کشتی تهران خود را به کلاهی، سرپرست اردوی تیم ملی معرفی نمایند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان جهت حضوری موفق در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا که از 16 تیرماه به مدت 2 روز درشهرمانیل فیلیپین برگزارخواهد شد تشکیل می شود و تا روز اعزام به پیکارها ادامه خواهد داشت.

بنابراین گزارش، نفرات دعوت شده به اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد جوانان به شرح زیر می باشند:

50 کیلو گرم : بیژن کردی (مازندران) هادی نصرتی(لرستان)حسن رحیمی (تهران) فرزاد جعفری(کرج)

55 کیلوگرم: عارف علیزاده – مهدی قربانی نژاد( مازندران) امیر بندسازی(خراسان رضوی)

60 کیلوگرم: سعید صالحی (کردستان) مسعود اسماعیل پور- مهدی رحیمی (مازندران) مصطفی حسین خانی(تهران)

66 کیلوگرم: سعید دادش پور(مازندران) رضا صاحب زاده(خراسان رضوی) علیرضا قاسمی- حسام مقدم(تهران)

74 کیلوگرم: ایمان محمدیان – سعید توکل (مازندران) حامد رضائی(تهران) امین دلاوری( لرستان) مهدی غفاریان(خراسان.ر)

84 کیلوگرم: علی رجب زاده(خراسان .ر) امین عسگری(لرستان) عرفان امیری(کرمانشاه)

96 کیلوگرم: کمیل قاسمی(مازندران) مهدی نوری(اردبیل) پرویز هادی(آ.شرقی)

120 کیلوگرم: محسن یزدیان (تهران) امیر رازی کمالی(کرمانشاه) سعید رضائی(همدان)

سرمربی: محمود معزی پور (تهران) مربیان : محمد طلائی (اصفهان) علی اکبر دودانگه(تهران) علی شکری پور(مازندران)