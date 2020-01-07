به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفتمین روز شهادت سردار و قهرمان بزرگ ایران «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»، دبیرخانه جشنواره بینالمللی شعر فجر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، محفلی با عنوان «نگین سلیمانی» با حضور شاعران مطرح کشور در جوار آرامگاه این شهید والامقام برگزار خواهد کرد.
بنابر این گزارش، سعید بیابانکی، سیدعلی میرافضلی، نادر بختیاری، علی محمد مؤدب، حامد عسکری، امید مهدینژاد، زهیر توکلی، حامد حسینخانی، سید احمد علوی، محمدحسن نعمتی، محسن کاویانی، احمد شهریار و سید سکندر حسینی شاعرانی هستند که در گلزار شهدای شهر کرمان شعرخوانی خواهند کرد.
محفل نگین سلیمانی، جمعه ۲۰ دیماه ساعت ۸:۳۰ صبح در گلزار شهدای کرمان برگزار میشود.
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