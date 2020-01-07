به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روزنامه «تینا کاران» thinakaran سریلانکا ۱۶ دی مقاله‌ای را با تیتر «تروری که توجه جهان را جلب کرد» منتشر کرد. در این مقاله آمده است: درحمله هوایی روز جمعه مورخ سوم ژانویه آمریکا در منطقه فرودگاه بغداد در عراق، ژنرال قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی ایران ترور شد. این عمل از سوی بسیاری از رهبران و سیاسیون جهان محکوم شد و ایران نیز سه روز عزای عمومی اعلام کرد. اکنون تظاهرات و احساسات ضد آمریکایی در عراق و بسیاری از مناطق جهان بالاگرفته است.

ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بود. نیرویی که وظیفه آزادی بیت القدس را به عهده دارد اما ژنرال سلیمانی و نیروهایش ماورای این وظیفه، در ریشه کن کردن خطر داعش از عراق و سوریه و بلکه خاورمیانه نقش مهم و اساسی ایفا کرده و جهان را از خطر آنها آسوده ساختند. او به واسطه این نکته مهم، شهرت جهانی پیدا کرد. از طرفی دیگر او موفق به توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه نیز شد.

آمریکا، اسرائیل و همچنین عربستان سعودی بارها برای ترور وی اقدام کردند، زیرا ژنرال سلیمانی موفق شده بود تا جلوی توطئه‌های این سه کشور را مبنی بر ساقط کردن حکومت سوریه خنثی کند. نهایتا این توطئه در روز سوم ژانویه ۲۰۲۰ عملی و قاسم سلیمانی را به یک اسطوره ملی در ایران و قهرمان مبارزه با داعش در جهان تبدیل کرد.