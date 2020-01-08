بیانیه سازمان اوقاف در تقدیر از انتقام سخت سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای از انتقام سخت سپاه پاسداران از مستکبران آمریکایی و برآورده شدن مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ

« و آنان که ظلم و ستم کردند به‌زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز می‌گردند.»

در پی عملیات تروریستی دولت آمریکا در بغداد و به شهادت رسیدن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همرزمانش موجی از خشم و نفرت از مستکبران جاهل و خشک‌مغز آمریکایی به دلیل ترور ناجوانمردانه این قهرمان ملی و مبارز خستگی‌ناپذیر که سالیان دراز از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده بود، به راه افتاد و همه کشور در اوج وحدت و انسجام خواستار گرفتن انتقام سخت از این جنایت آمریکایی‌ها شدند.

حضور بی‌نظیر اقشار مختلف ملت ایران و عراق در تشییع پیکر پاک سرباز وطن؛سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کاظمین، نجف، کربلا، اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان که شگفتی دوست و دشمن را برانگیخت، خود اولین گام بزرگ در انتقام از تروریست‌های مستکبر آمریکایی بود و نشان داد که خروش سیل غرق‌کننده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه با موجی عظیم آغاز شده است.

سازمان اوقاف و امور خیریه از برادران جان‌برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به علت موشک‌باران معنی‌دار پایگاه‌های نظامیان پست آمریکایی در کشور عراق و برآورده کردن خواسته عموم مردم عزیز کشورمان مبنی بر گرفتن انتقام سخت از مستکبران آمریکایی تقدیر و تشکر می‌کند.