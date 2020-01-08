بیانیه سازمان اوقاف در تقدیر از انتقام سخت سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیهای از انتقام سخت سپاه پاسداران از مستکبران آمریکایی و برآورده شدن مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم مردم ایران در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
و سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ
« و آنان که ظلم و ستم کردند بهزودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی باز میگردند.»
در پی عملیات تروریستی دولت آمریکا در بغداد و به شهادت رسیدن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همرزمانش موجی از خشم و نفرت از مستکبران جاهل و خشکمغز آمریکایی به دلیل ترور ناجوانمردانه این قهرمان ملی و مبارز خستگیناپذیر که سالیان دراز از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده بود، به راه افتاد و همه کشور در اوج وحدت و انسجام خواستار گرفتن انتقام سخت از این جنایت آمریکاییها شدند.
حضور بینظیر اقشار مختلف ملت ایران و عراق در تشییع پیکر پاک سرباز وطن؛سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کاظمین، نجف، کربلا، اهواز، مشهد، تهران، قم و کرمان که شگفتی دوست و دشمن را برانگیخت، خود اولین گام بزرگ در انتقام از تروریستهای مستکبر آمریکایی بود و نشان داد که خروش سیل غرقکننده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه با موجی عظیم آغاز شده است.
سازمان اوقاف و امور خیریه از برادران جانبرکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به علت موشکباران معنیدار پایگاههای نظامیان پست آمریکایی در کشور عراق و برآورده کردن خواسته عموم مردم عزیز کشورمان مبنی بر گرفتن انتقام سخت از مستکبران آمریکایی تقدیر و تشکر میکند.
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