200میلیون سند آماده تنظیم و توصیف در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، عطا احمدی بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه اسناد ملی استان فارس در شیراز در جمع خبرنگاران گفت : از تعداد سند مذکور 6 میلیون سند آماده بهره برداری است که بیشترین اسناد مربوط به دوره پهلوی اول و دوم است و بعد از آن اسناد مربوط به دوره قاجار بیشترین اسناد موجود در سازمان است .



وی قدیمی ترین سند موجود را مربوط به سال 726 هجری قمری در عصر ایلخانان مغول دانست و افزود : موضوعیت این سند مربوط به منطقه کوهک فارس است، ضمن اینکه سند دیگری مربوط به قرن دوم هجری در کاشان داریم که آن نیز بسیار قدیمی است و نمی توان برای آن قیمت تعیین کرد.



همچنین دکتر سعید زاهد مدیر بنیاد فارس شناسی و رئیس مرکز اسناد ملی استان فارس نیز به خبرنگاران گفت : در آغاز فعالیت متوجه شدیم فارس در زمینه کتابخانه و به خصوص مرکز اسناد دچار فقر است.



وی افزود : با صحبت هایی که با استاندار فارس داشتیم مقرر شد که کتابخانه های موجود در شیراز را به صورت شبکه به هم وصل کنیم تا به صورت تخصصی تر عمل کنند.



زاهد خاطرنشان کرد : تمهیدات کافی برای امنیت اسناد موجود در مرکز اسناد استان اندیشیده شده و از لحاظ شیوه های نگهداری قرار است به عنوان یک واحد مینیاتور آن چیزی که در تهران است ، داشته باشیم.



در نمایشگاه اسناد ملی استان فارس 85 قطعه سند و 37 جلد کتاب خطی در معرض دید عموم قرار گرفته است .