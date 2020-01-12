اولین نمایشگاه بازارسازی محصولات فرهنگی «ایکال»

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین رویداد بازار سازی محصولات فرهنگی «ایکال» توسط صنایع خلاق رضوی وابسته به آستان قدس رضوی با همکاری مجمع نوشت افزار ایرانی-اسلامی (ایراننوشت) و با حضور صاحبان ایده و محصول و کارشناسان این حوزه از تاریخ ۲۵ الی ۲۷ دیماه برگزار میشود.
نمایشگاه ایکال، یک نمایشگاه تخصصی است که سالانه با حضور هنرمندان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران، رسانهها و سایر ارگانها و سازمانها به منظور فراهم آوردن بستری برای تجاری سازی عناصر موجود در فرهنگ بومی و محصولات حاوی این عناصر طی سه روز برگزار میشود.
در نمایشگاه ایکال، این متولیان و فعالان صنعت، تجارت و سرمایه گذاری نیستند که به یاری و ترویج نمادهای فرهنگ بومی میآیند، بلکه نمادها هستند که عرصه جدیدی برای رونق بازار ملی ایجاد میکنند. در این جشنواره با گردآوری مجموعهای از آثار فاخر هنرمندان ایرانی که برگرفته از نمادهای رضوی است عناصر ایرانی را در قالب نمادهای ملی، زینت خود کردهاند.
جهت بزرگداشت مقام سردار پرافتخار اسلام و ایران بخش ویژهای جهت رونمایی آثار هنری با محوریت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اختصاص داده شده است.
نمایشگاه ایکال از ۲۵ تا ۲۷ دی ماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی سرچشمه برگزار خواهد شد.
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