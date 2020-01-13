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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۴

درخواست آلمان از روسیه برای همکاری درباره برجام

درخواست آلمان از روسیه برای همکاری درباره برجام

وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواسته‌ برای متقاعد ساختن ایران به پایبند ماندن به الزام‌های برجام اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواسته برای متقاعد ساختن ایران به پایبند ماندن به الزام‌های برجام اقدام کند.

رویترز نیز در این رابطه می‌نویسد: وزیر امور خارجه آلمان برای یافتن راه‌حلی در ارتباط با برجام بر روی نفوذ روسیه در ایران حساب می‌کند.

در همین رابطه وزیر امور خارجه آلمان در گفتگویی با نشریه «زاربروکر تسایتونگ» با اشاره به مذاکرات پیش‌روی هسته‌ای با مقامات جمهوری اسلامی گفته است: «ما از دولت روسیه می‌خواهیم در ارتباط با این مذاکرات ایران را نسبت به رعایت الزام‌ها و تعهدات پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای متقاعد کند.»

پیش از این در سفر «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در سفر به روسیه و در دیدار با ولادیمیر پوتین بر لزوم حفظ برجام تاکید کرده بود.

کد مطلب 4824268

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