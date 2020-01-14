«دنیای قشنگ نو» به چاپ پانزدهم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمان دنیای قشنگ نو، رمان انگلیسی ضد آرمان‌شهری است که در سال ۱۹۳۲ چاپ شد. نویسنده کتاب دنیای قشنگ نو، آلدوکس هاکسلی، پیش‌بینی‌های بسیار جالبی درباره آینده حیات بشری بر روی زمین داشته که با جذابیت زیادی در این رمان، روایت می‌شود.

داستان این رمان علمی‌تخیلی در شهر لندن و در سال ۲۵۴۰ اتفاق می‌افتد. انسان‌ها به کمک دانش ژنتیک توانسته‌اند انسان‌هایی از پیش تعیین‌شده خلق کنند.

آلدوکس هاکسلی در سال ۱۹۵۸ مقاله‌ای با نام بازدیدی دوباره از دنیای قشنگ نو نوشت. او در این مقاله به وقایع اتفاق افتاده در ۲۶ سال گذشته را تحلیل کرد و مدعی شد که تمدن بشری با سرعتی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های او، دارد به سمت این دنیا حرکت می‌کند.

او در این رمان دو وجه متفاوت از جهان آخرالزمانی را به تصویر می‌کشد: وجه اول پیشرفت‌های علمی و روانشاسی، فراگیر شدن رفاه و صلح و کاهش رنج و بیماری است. وجه دیگر قربانی شدن هنر، عشق، ادبیات، مذهب، کانون خانواده و فرهنگ است.

هاکسلی نام بیشتر شخصیت‌های رمان خود را از نام شخصیت‌های شناخته شده واقعی که تعدادی از آن‌ها در هنگام انتشار کتاب زنده بودند، برگرفته‌است.

نام این کتاب، دنیای قشنگ نو، از نمایشنامه طوفان، اثر ویلیام شکسپیر گرفته‌شده‌است. شخصیت اصلی این رمان، میراندا، بخشی از این نمایشنامه را می‌خواند. در بخش پایانی رمان، نقل قول‌های متفاوتی هم از آثار شکسپیر گنجانده‌شده‌است.

کتاب دنیای قشنگ نو را سعید حمیدیان به فارسی ترجمه‌کرده و انتشارات نیلوفر آن را در ۲۹۵ صفحه و با قیمت ۴۵,۰۰۰ تومان به بازار کتاب عرضه‌کرده‌است.