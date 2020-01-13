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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۵۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان خبر داد:

هلال احمر خوزستان به ۳۰۰ نفر در ارتفاعات باغملک امداد رسانی کرد

هلال احمر خوزستان به ۳۰۰ نفر در ارتفاعات باغملک امداد رسانی کرد

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان گفت: با توجه به بارش سنگین برف به ۳۰۰ نفر در ارتفاعات شهرستان باغملک امداد رسانی شد.

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امداد رسانی نجاتگران جمعیت هلال احمر خوزستان به ۳۰۰ نفر در ارتفاعات شهرستان باغملک انجام شد.

وی افزود: با توجه به بارش سنگین برف و وزش باد شدید در امداد رسانی به ۶۰ خانوار مناطق سرداب بن دوراب، چهجم وراک، پای میل و بهاره و عشایر پای توف در دستور کار نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان باغملک قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان بیان کرد: در این عملیات امدادرسانی ۳۰۰ نفر تحت پوشش امدادی قرار گرفتند که در این عملیات ۳۰ تخته موکت، ۱۲۰ تخته پتو، ۳۰ بسته چای خشک، ۱۵۰ کیلوگرم برنج، ۵۸۰ قوطی کنسروجات، ۲۱۰ بسته قند و شکر، ۲۱۰ بسته حبوبات، ۲۰۰ کیلوگرم نایلون پوششی، ۱۰۵ بطری روغن، ۹۰ بسته نمک طعام، ۲۳ شعله قانون و والر، ۳۰ تخته زیرانداز و ۳۰ مواد شوینده بین این افراد توزیع شد.

کد مطلب 4824648

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