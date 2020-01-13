نشست گروههای مقاومت عراق با مقتدی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از نشست گروه‌های مقاومت عراق با مقتدی صدر خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست علاوه بر مقتدی صدر رهبر جریان صدر، دبیر کل جنبش النجباء و دبیر کل گردان‌های سیدالشهداء و مسئولانی از عصائب اهل الحق حضور داشته‌اند.

این در حالی است که قبلاً اخباری مخابره شده بود مبنی بر اینکه، مقتدی صدر رهبر جریان صدر و هادی العامری معاون رئیس نیروهای حشد الشعبی و رئیس ائتلاف الفتح عراق با یکدیگر دیدار کردند و اینکه در این دیدار در خصوص حضور نظامیان خارجی در عراق و تحقق خواسته‌های معترضان این کشور و تسریع روند تشکیل کابینه رایزنی شده است.

پارلمان عراق به تازگی مصوبه‌ای در خصوص لزوم خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تصویب کرده است.