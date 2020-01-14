کمپ های ترک اعتیاد استان همدان رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با اشاره به وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد زیر نظر سازمان بهزیستی اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و یکی از پنج آسیب محوری در کشور به‌حساب می‌آید که به حمایت جمعی در کاهش آن نیاز است.

وی بابیان اینکه اعتیاد وابسته به متغیرهای متعددی نظیر بیکاری و فقر فرهنگی، علل و عوامل فردی و شخصیتی و عوامل اجتماعی است گفت: وضعیت حساس جغرافیایی ایران این مسئله را مزید بر علت می‌کند و کشور در نقطه‌ای قرارگرفته که برخی همسایگان آن نیز بر این پدیده شوم دامن می‌زنند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در پایان از رتبه‌بندی کمپ‌های ترک اعتیاد استان همدان در خردادماه سال آینده خبر داد و گفت: رتبه اعتیاد در همدان نسبت به قبل ۶ درجه کاهش‌یافته است.

اجرای طرح «یاری گیران زندگی» در ۱۲۰ مدرسه همدان

یزدان آزرمی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز اظهار کرد: درصدد تدوین سند مبارزه با مواد مخدر در استان هستیم تا برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم که در کنار آن برنامه نشاط اجتماعی نیز باید مدنظر باشد.

وی بابیان اینکه در ۱۲۰ مدرسه از ۵۰۰ مدرسه همدان طرح «یاری گیران زندگی» اجراشده است افزود: باید دید این مدارس متناسب با هزینه کرد، اهداف را محقق کرده‌اند یا خیر؟

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان، افزود: طرح «یاری گیران زندگی» می‌توانند نقشه راهی برای تمام فعالیت‌ها باشند.

افزایش ۱۶۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در همدان

در ادامه این نشست هادی نجفی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان از افزایش ۱۶۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در همدان خبر داد و گفت: در شهرستان همدان نقطه آلوده خاصی در حوزه مواد مخدر نداریم.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبی درزمینهٔ پاک‌سازی نقاط آلوده شهرستان همدان صورت گرفته است.