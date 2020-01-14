به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محسن حاجی میرزایی در چهل و یکمین گردهمایی روسای کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: هرچند افزایش عمر کارایی جسم را کاهش می‌دهد اما وجهه روحانی انسان فربه‌تر و غنی‌تر می‌شود بنابراین نیازمند وجهه روحانی افراد هستیم و جامعه به آن نیازمند است.

وی افزود: به توانمندی‌های بازنشستگان نیازمندیم لذا چالش این است که چگونه ظرفیت‌سازی کنیم تا از توانمندی‌های بازنشستگان استفاده کنیم افکار و ایده‌های بسیار ارزشمندی در افراد وجود دارد که ممکن است به نسل بعد منتقل نشود و این موضوع باید در اولویت باشد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۵ باشگاه فرهنگی و رفاهی ویژه بازنشستگان به بهره‌برداری رسیده است و قرار است ۱۷ باشگاه فرهنگی و رفاهی ویژه بازنشستگان نیز تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و تا پایان این دولت همه استان‌ها دارای باشگاه ویژه بازنشستگان می‌شوند. باشگاه فرهنگی و رفاهی بازنشستگان نباید فقط در حد یک باشگاه باشد بلکه باید شعاع فعالیت‌هایش همه جامعه را فراگیرند.

حاجی میرزایی اظهار کرد: این حق جامعه است که از تجربیات بازنشستگان استفاده کند ترکیب جامعه فقط افراد حاضر نیستند بلکه انسان‌های گذشته نیز در تشکیل یک جامعه سهیم هستند. لذا اگر جامعه می‌تواند افق‌های بیشتری را ببیند ناشی از تلاش بازنشستگان است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه باوجود شرایط و تنگناهای موجود، اراده ما برای اقدام در این زمینه و رفع مشکلات جدی است گفت: اکنون ۱۲۳ درمانگاه در اختیار بازنشستگان فرهنگی است، همچنین ۱۰ مرکز اسکان برای بیماران صعب‌العلاج در ۱۰ قطب درمانی با ۸۰ درصد تخفیف برای بازنشستگان فرهنگی ارائه خدمات می‌دهند که ۶۰ درصد ظرفیت این درمانگاه‌ها توسط بازنشستگان فرهنگی استفاده می‌شود.

عضو کابینه تدبیر و امید به ارائه برخی تسهیلات به بازنشستگان اشاره و تصریح کرد: افزایش وام ضروری تا ۵۰ میلیون تومان ازجمله اقدامات است، لذا با بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت برای اعطای وام‌های ۱۰ و۲۰ میلیونی به این افراد هماهنگ کردیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ارائه تسهیلات برای انجام تورهای زیارتی ویژه بازنشستگان از دیگر اقدامات است و ۳۶ درصد استفاده‌کنندگان این نوع تسهیلات بازنشستگان هستند.

حاجی میرزایی با بیان اینکه سازمان پژوهش و سایر سازمان‌های مربوطه را موظف به بهره‌گیری از تجربیات علمی و فرهنگی بازنشستگان کردیم، اظهار کرد: هر یک از استان‌ها سالانه دو کتاب از نوشته‌های بازنشستگان معرفی خواهند کرد تا تجربیات و اندیشه آن‌ها به‌صورت رایگان چاپ شود. همچنین تمام مراکز تفریحی، ورزشی، اقامتی، کتابخانه‌ها و تعاونی‌های مسکن در خدمت سرویس‌دهی به بازنشستگان است.

وی در پایان بر رفع تبعیض در پوشش‌های درمانی بین بازنشستگان و شاغلین تأکید کرد و گفت: تلاش کردیم هماهنگی‌هایی صورت گیرد تا به‌تدریج خدمات و سرویس‌های مطلوب‌تری را به بازنشستگان فرهنگی در حوزه درمانی ارائه شود.