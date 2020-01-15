پیکر مطهر شهدای گلستانی سانحه هواپیمای اوکراین درگرگان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گلستانی سانحه هواپیمایی اوکراین در گرگان برگزار شد.

این مراسم در مصلی وحدت گرگان با حضور مردم و مسئولان، برگزار شد و آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان نماز میت را بر پیکر شهدای این سانحه اقامه کرد.

سپس پیکر شهدای سانحه هواپیمای اوکراین تا امامزاده عبدالله (ع) تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند.

گفتنی است که در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین سه گلستانی جان باختند.

سیاوش مقصودلو از پزشکان گلستانی و معاون اسبق بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به همراه دختر و همسرش جان خود را از دست دادند.

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین صبح چهارشنبه، دقایقی بعد از پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران سقوط کرد و تمامی ۱۷۶ نفر مسافر و خدمه پروازی آن در این حادثه جان باختند.

این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال بوده است.

همچنین مراسم یادبود و بزرگداشت این جانباختگان روز چهار شنبه ۲۵ دی ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در آستانه مبارکه امامزاده عبدالله (ع) گرگان در شبستان‌های حضرت رسول (ص) و حضرت فاطمه (س) منعقد است.