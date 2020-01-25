مهرشاد ملکوتی از جمله صداگذاران سینمای ایران است که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، موفق به دریافت سیمرغ بهترین صداگذاری برای فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» شد.

این صداگذار درباره حضور خود در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از جشنواره فیلم فجر با ۳ فیلم سینمایی شامل «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «کشتارگاه» به کارگردانی عباس امینی و «لباس شخصی» به کارگردانی امیرعباس ربیعی، حضور دارم.

وی بیان کرد: هر کدام از آثاری که نام بردم، در حوزه صداگذاری چالش خود را داشتند، در این میان صداگذاری «درخت گردو» و «لباس شخصی» کارهای سخت و شلوغی بودند. اما «کشتارگاه» با توجه به فضای داستانی فیلم، دارای فضای خلوت‌تری بود.

این صداگذار سینمای ایران ادامه داد: با توجه به اینکه سبک فیلمبرداری و نحوه پرداخت به موضوع در «درخت گردو» همانند کارهای قبلی محمدحسین مهدویان است، شکل صداگذاری آن هم ترکیبی از «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» است.

وی همچنین تاکید کرد: «لباس شخصی» یک کار شلوغ است و کار در آن برای من چالش‌برانگیز بود، به لحاظ صداگذاری از کارهای سخت بود.

این صداگذار سینما توضیح داد: اینکه کدام یک از این آثار می‌توانند در بخش صداگذاری و یا بخشهای دیگر جوایزی را دریافت کند، منوط به نظر و سلیقه داوران است، بارها شده است که در جشنواره فیلم فجر یک فیلم را دیده ام که از نظر من یک کار بسیار خوب است، اما حتی در لیست نامزدها هم قرار نداشته و هیأت داوران آن را نپسندیده اند.

وی بیان کرد: چینش بحث داوری فیلمها به خصوص در جشنواره فیلم فجر، یک کار تخصصی نیست و نمی‌توان گفت که بخشهای خاص به خصوص بحث فنی به صورت کاملاً حرفه‌ای داوری می‌شوند. به همین دلیل هیچ وقت نمی‌توان پیش بینی درستی از موفقیت یک فیلم در جشنواره فیلم فجر داشت.

صداگذار فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز: رد خون» ادامه داد: «درخت گردو» حتی در بخش صدابرداری نیز کار بسیار سختی داشته است. اساساً خود کار به لحاظ نوع پرداخت به گونه‌ای است که کار را برای صداگذار و صدابردار بسیار سخت کرده است.

ملکوتی در پایان گفت: اگر بخواهم بگویم امکان توجه و دیده شدن کدام یک از این ۳ اثر در بخش صداگذاری در داوری جشنواره امسال بیشتر است، می‌توانم نام «درخت گردو» را ببرم.