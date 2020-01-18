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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱

برخاستن خودکار هواپیمای ایرباس بدون دخالت انسان

برخاستن خودکار هواپیمای ایرباس بدون دخالت انسان

در حالی که تمرکز بسیاری از شرکت‌های فناوری متوجه تولید خودروهای خودران است، طراحی هواپیماهای خودران هم وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، شرکت ایرباس به تازگی از برخاستن خودکار موفقیت آمیز یک هواپیمای ای ۳۵۰ – ۱۰۰۰ خود خبر داده که بدون نیاز به دخالت خلبان‌ها مسیر تعیین شده در باند فرودگاه را طی و به سمت مقصد پرواز کرده است.

این اولین بار است که یک هواپیمای مسافربری به چنین موفقیتی دست می‌یابد. این پرواز آزمایشی موفق در فرودگاه تولوز-بلاژاک فرانسه و در تاریخ ۱۸ دسامبر انجام شده است.

ایرباس مدتی است که برای انجام پروازهای تجاری بدون نیاز به دخالت خلبان در حال تلاش و برنامه ریزی است و البته در جریان آزمایش اخیر دو خلبان در کابین حضور داشته و آماده بودند تا در صورت وقوع هرگونه مشکلی هدایت هواپیما را در دست بگیرند. اما در جریان برخاستن هواپیمای یادشده از باند فرودگاه تمامی فرایندها بدون هیچ مشکلی پشت سر گذارده شد.

ایرباس در حال حاضر علاوه بر خودکار سازی فرایند پرواز هواپیماهای تجاری به دنبال عرضه تاکسی‌های خودران نیز هست ولی هنوز تا تجاری سازی این محصولات راه درازی در پیش است.

کد مطلب 4828133

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