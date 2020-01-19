نیروی نظامی بین المللی در لیبی مستقر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی خواهان استقرار نیروهای بین المللی در این کشور در صورت از سرگیری عملیات نظامی ارتش ملی لیبی شد.

وی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی قبل از آغاز کنفرانس برلین گفت: اگر ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر به حملات خود پایان ندهد جامعه بین الملل باید از طریق نیروهای بین المللی برای حمایت از غیر نظامیان وارد عمل شود.

السراج تصریح کرد: ما از این نیروها استقبال می کنیم چرا که از غیر نظامیان در لیبی حمایت خواهند کرد. مأموریت چنین نیروهای نظامی باید زیر نظر سازمان ملل باشد.

لیبی در حال حاضر شاهد درگیری میان نیروهای وابسته به ارتش ملی از یک سو و دولت وفاق ملی از سوی دیگر است.

خلیفه حفتر با حمایت عربستان و امارات به دنبال تصرف طرابلس است و در این راه مناطق غیر نظامی را نیز بمباران می کند.