آغاز فراخوان دومین جشنواره آتش به اختیار

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی سالک، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: این جشنواره که سال گذشته در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد، امسال بر اساس تاکید و فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در ابتدای سال، دامنه و محور جمع آوری آثار آتش به اختیار را به اقتصاد مقاومتی، علمی و فناوری، تولیدات فضای مجازی، معرفی حوادث سیاسی، تولیدات فرهنگی و هنری، فعالیتهای اجتماعی و جهادی گسترش داده است.
سالک تصریح کرد: مهمترین دلیل ورود بسیج به این موضوع، آن است که برخی افراد و یا گروهها در کشور، به صورت خود جوش فعالیت و تولید آثار ارزشمندی دارند که از نگاه مسئولین و مردم مغفول مانده است و این جشنواره حلقه اتصال آنان به نقاط اصلی مربوط است.
وی به دسته بندی آثار و محصولات جهت شرکت در این جشنواره اشاره کرد و گفت: محصولات و یا آثاری که میتوانند در این جشنواره شرکت کنند عبارتند از تولیدات اسباببازی، فعالیت در حوزه مجازی اپلیکیشن تلفن همراه و بازیهای رایانهای، طراحی و تولید محصولات غذایی فنی و صنعتی، رسانههای صوتی و تصویری در همه حوزهها همانند مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم سینمایی، پادکست و غیره، آثار مکتوب شامل کتاب، رمان، مقاله، یادداشت، تحلیل نویسی، شعر، فیلمنامه نویسی و سناریو، هرگونه فعالیت اجرایی شامل فعالیتهای جهادی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری گردهمایی، نشست، کرسیهای آزاد اندیشی تبلیغ و روشنگری میباشند.
سالک خاطر نشان کرد: امسال جهت سهولت دسترسی و ارسال آثار، سایت www.atash-beekhtiyar.com در نظر گرفته شده است که علاقمندان میتوانند تا ۲۲ بهمن ماه آثار خود را از این طریق به این جشنواره ارسال نمایند.
وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره، جهت ارتباط با دبیرخانه و رفع مشکلات میتوانند با شمارههای ۸۸۴۴۶۴۸۲ و ۰۹۳۳۱۸۹۵۰۷۷ تماس حاصل کرده و یا به صورت مراجعه حضوری به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع سهروردی روبروی خیابان یوسفیان ساختمان شهید طهرانیمقدم طبقه چهارم مراجعه کنند.
رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: پس از این زمان، آثار ارسال شده مورد داوری قرار گرفته و آثار برتر در نمایشگاهی در معرض دید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
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