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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران خبر داد

آغاز فراخوان دومین جشنواره آتش به اختیار

آغاز فراخوان دومین جشنواره آتش به اختیار

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران از آغاز فراخوان دومین جشنواره آتش به اختیار خبر داد و گفت: این جشنواره به منظور شناسایی فعالان فرهنگی و اجتماعی، علمی، سیاسی و اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی سالک، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: این جشنواره که سال گذشته در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد، امسال بر اساس تاکید و فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در ابتدای سال، دامنه و محور جمع آوری آثار آتش به اختیار را به اقتصاد مقاومتی، علمی و فناوری، تولیدات فضای مجازی، معرفی حوادث سیاسی، تولیدات فرهنگی و هنری، فعالیت‌های اجتماعی و جهادی گسترش داده است.

سالک تصریح کرد: مهمترین دلیل ورود بسیج به این موضوع، آن است که برخی افراد و یا گروه‌ها در کشور، به صورت خود جوش فعالیت و تولید آثار ارزشمندی دارند که از نگاه مسئولین و مردم مغفول مانده است و این جشنواره حلقه اتصال آنان به نقاط اصلی مربوط است.

وی به دسته بندی آثار و محصولات جهت شرکت در این جشنواره اشاره کرد و گفت: محصولات و یا آثاری که می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند عبارتند از تولیدات اسباب‌بازی، فعالیت در حوزه مجازی اپلیکیشن تلفن همراه و بازی‌های رایانه‌ای، طراحی و تولید محصولات غذایی فنی و صنعتی، رسانه‌های صوتی و تصویری در همه حوزه‌ها همانند مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه، فیلم سینمایی، پادکست و غیره، آثار مکتوب شامل کتاب، رمان، مقاله، یادداشت، تحلیل نویسی، شعر، فیلمنامه نویسی و سناریو، هرگونه فعالیت اجرایی شامل فعالیت‌های جهادی، برگزاری نمایشگاه، برگزاری گردهمایی، نشست، کرسی‌های آزاد اندیشی تبلیغ و روشنگری می‌باشند.

سالک خاطر نشان کرد: امسال جهت سهولت دسترسی و ارسال آثار، سایت www.atash-beekhtiyar.com در نظر گرفته شده است که علاقمندان می‌توانند تا ۲۲ بهمن ماه آثار خود را از این طریق به این جشنواره ارسال نمایند.

وی اضافه کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره، جهت ارتباط با دبیرخانه و رفع مشکلات می‌توانند با شماره‌های ۸۸۴۴۶۴۸۲ و ۰۹۳۳۱۸۹۵۰۷۷ تماس حاصل کرده و یا به صورت مراجعه حضوری به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع سهروردی روبروی خیابان یوسفیان ساختمان شهید طهرانی‌مقدم طبقه چهارم مراجعه کنند.

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: پس از این زمان، آثار ارسال شده مورد داوری قرار گرفته و آثار برتر در نمایشگاهی در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4829523

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