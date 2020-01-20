به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی برنده جایزه آکادمیای ۲۰۱۹ برای خوانندگی در قطعه «رؤیا» به آهنگسازی احسان مطوری شد.

این قطعه با نام لاتین «ال‌سوینیو» از آلبوم «صداها و پل‌ها» برنده جایزه آکادمیا شده است. قطعه «رؤیا» از بین ۱۵۰۰ قطعه در همین سبک و در تمام بخش‌های مدنظر از جمله آهنگسازی، تنظیم و آواز به عنوان بهترین اثر بخش موسیقی جهانی شناخته شد. قطعه «رؤیا» پیش‌تر نیز در «Global Music Awards» موفق به کسب عنوان شده است.

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی که طی ماه‌های گذشته درگیر اجرای پروژه «با من بخوان» با هنرمندی حسام ناصری و تعدادی دیگر از هنرمندان کشورمان بود به منظور برگزاری چند کنسرت به شهرستان‌ها سفر می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته تازه‌ترین کنسرت این خواننده روز ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۱۱ بهمن ماه در مجتمع فرهنگی ستارگان اراک برگزار می‌شود.

علیرضا قربانی از اردیبهشت ماه سال ۹۸ بود که اجرای زنده پروژه «با من بخوان» را در تهران با برگزاری بیش از ۳۰ نوبت اجرا آغاز کرد که با توجه به تغییر رویکرد موسیقایی این خواننده در سبک کاری با طیف پرشماری از مخاطبان مواجه شد. او در این مدت تعدادی از قطعات پروژه از جمله «نیست شو»، «بوی گیسو»، «روزگار غریب»، «پل»، «عقیق» و «الله مزار» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در توضیح پروژه «با من بخوان» آمده است: «مراحل تولید موسیقی پروژه «با من بخوان» از یک سال قبل توسط حسام ناصری آغاز شد و ماحصل یک سال فعالیت او تولید آثاری شد که مجموعاً بیش از ۹۰ دقیقه بود. البته او برای این پروژه تمرکز اصلی خود را روی تولید قطعات جدید قرار داد و چند اثر محبوب علیرضا قربانی که طی سال‌های گذشته منتشر شده بود را هم مجدداً تنظیم کرد. یکی از نکاتی که در قطعات با من بخوان به وضوح مشخص بود این بود که تلاشی برای نمایش کاراکتر کاملاً متفاوتی از علیرضا قربانی وجود نداشت اما تلاش بر این بود که ضمن پایبندی به یک سری اصول موسیقی ایرانی و امضای همیشگی اجراهای علیرضا قربانی، تلفیقی مدرن رخ دهد.»