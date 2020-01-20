افزایش شمار پرندگان مهاجر در کرمانشاه

آذر ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با سرد شدن هوا هجوم پرندگان به تالاب هشیلان کمتر می‌شود و پرندگان به حوزه‌های آب خیز در مناطق گرم استان مهاجرت می‌کنند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه مهاجرت پرندگان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: سرشماری پرندگان مهاجر از ۱۰ دی ماه آغاز و تا ۱۰ بهمن ادامه دارد اما گونه‌هایی که در سال گذشته جز سر شماری‌ها نبودند، امسال در سر شماری قید شده است.

این مسئول با ابراز اینکه تعداد پرندگان برای مهاجرت در استان در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: اگرت بزرگ، اگرت کوچک، خوتکا، حواصیل خاکستری، لک‌لک‌ها و اردک سبز از پرندگان پیش‌قراولی هستند که تالاب‌های استان را برای زمستان‌گذرانی انتخاب می‌کنند.

ولی زاده خاطرنشان کرد: پرندگان مهاجر به استان کرمانشاه بیشتر از گونه‌های کنارآبزی و آبزی هستند که به‌دلیل تغییر فصل و شروع روزهای سرد به مناطق گرمسیر مهاجرت می‌کنند و مسیر مهاجرت آن‌ها بستگی به زیستگاه‌های طول مسیر دارد.