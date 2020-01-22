بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، آیین افتتاحیه بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت (ع) با حضور معاونان فرهنگی دانشجویی و آموزشی وزارت بهداشت و کارشناسان و مدیران قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در جوار مزار سپهبد شهید سلیمانی در کرمان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان، از حضور معاونان فرهنگی دانشجویی و آموزشی وزارت بهداشت در این مراسم تقدیر کرد.

وی گفت: برگزاری این جشنواره در جوار مزار سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی باعث افتخار مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و افزود: برای عبور از مشکلات موجود نیازمند توجه بیش از پیش به آرمان های شهدا و نزدیک شدن به منش آن ها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطر نشان کرد: آرزوی قلبی من این است که در زمره کسانی باشیم که به شهادت می‌رسند یا مورد شفاعت شهیدان، خاصه شهید سلیمانی قرار می‌گیرند.

مجری حاج عباس سلیمی از پیشکسوتان اجرا در ادامه برنامه از شهید کوروش فیروزی، از شهدای ترور یاد کرد و تصریح کرد نام و یاد این شهید بزرگوار با ترویج رویدادهای قرآنی پیوند خورده است، سلیمی گفت فراموش نمی کنیم که وی از بنیان گذاران جشنواره قرآن و عترت (ع) وزارت بهداشت بوده است.

در ادامه، دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، از برگزاری بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت(ع) به نام شهید سپهبد سلیمانی ابراز خرسندی کرد و گفت: جشنواره بیست و پنجم در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار خواهد شد و حضور در کرمان افتتاحیه معنوی این جشنواره است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: شهید سلیمانی یک الگوی جامع و شخصیت ملی و جهانی است که دانشجویان می توانند از این الگوی قابل لمس برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب و شهیدان بهره ببرند.

در ادامه برنامه، معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت بخش های مختلف جشنواره را معرفی کرد و با حضور همسر شهید کوروش فیروزی از نرم‌افزار ثبت نام جشنواره رونمایی شد و وی و خانواده شهید سلیمانی با حضور سایر مسئولان مورد تجلیل قرار گرفتند.

حجت الاسلام حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری مجاهدت های سردار سلیمانی و با این تاکید که شهید سلیمانی یک سالک تمام عیار بود، گفت: مسلمانان با واژه شهادت در هنگام مرگ و زندگی به سبب شهادتین مانوس هستند و شهادت فراگیرترین واژه ای است که در آن زیست می کنیم.

وی افزود: تلفیق سه مولفه قرآن، عترت (ع) و شهادت در جشنواره بیست و پنجم رمزی حیات بخش است و به همین سبب است که ما شهیدان را زنده می دانیم.

وی خاطرنشان کرد:ویژگی های شخصیتی شهید سلیمانی سال های آینده بیشتر فهمیده می شود و ما مفتخریم که امروز در کنار مزار شهید حضور داریم .

در ادامه این مراسم سردار حسنی سعدی از همرزمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به ذکر خاطراتی از همرزم شهید خود، در رویداد هایی نظیر زلزله بم، مبارزات، فضای آموزشی پادگان، تعامل سردارشهید با مادر خویش و شیوه‌های تربیتی خاص این شهید بزرگوار پرداخت.

پخش کلیپ و مداحی امیر عارف از خادمین حرم رضوی از دیگر بخش های این مراسم بود.

در حاشیه مراسم، معاونان فرهنگی دانشجویی و آموزشی وزارت بهداشت، مسولان قرآنی وزارت بهداشت، مدیران قرآنی مراکز قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور و کارشناسان قرآنی این مراکز بر سر مزار شهید سلیمانی حاضر شدند و با آرمان‌های این شهید بزرگوار تجدید میثاق کردند.