فیلم افتتاحیه جشنواره برلین معرفی شد؛ «سال سلینجری من»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هفتادمین جشنواره فیلم برلین با «سال سلینجری من» به کارگردانی فیلیپ فالاردو با بازی سیگورنی ویور و مارگارت کویلی آغاز می‌شود.

این فیلم که دنیای ادبی نیویوک را در دهه ۱۹۹۰ تصویر می‌کند برمبنای رمان پرفروش جوانا راکوف رمان‌نویس و منتقد آمریکایی ساخته شده و شخصیت اصلی آن جوانا با بازی کویلی است که مدرسه را ترک می‌کند تا به رویایش برای نویسنده شدن جامه عمل بپوشاند. او به عنوان دستیار مارگارت با بازی ویور استخدام می‌شود که کارگزار ادبی جی.دی. سلینجر است.

جوانا که همیشه بین فقر و زرق‌وبرق در حال تلاطم است، روزهایش را در دفتری شیک و شب‌هایش را در یک آپارتمان بسیار بد در بروکلین می‌گذارند.

کارلو شاتریان مدیر هنری جدید فستیوال فیلم برلین گفت: «فیلیپ فالاردو دنیای ادبی کوچک نیویورک سیتی در دهه ۹۰ میلادی را با خوش‌مزاحی و شیرینی به تصویر می‌کشد، اما هرگز قرن بیست‌ویکمی که در آن زندگی می‌کنیم یا نقش متحدکننده‌ای که هنر در تمام زندگی‌های ما بازی می‌کند را فراموش نمی‌کند».

فالاردو که بیشتر از همه به خاطر فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار خود «موسیو لازار» و همچنین «دروغ خوب» در کنار ریس ویدرسپون شناخته می‌شود، فیلمنامه «سال سلینجری من» را بر پایه رمان نوشت. او قبلاً با فیلم «من نیستم، قسم می‌خورم!» به فستیوال برلین رفته بود و در بخش نسل‌های فستیوال در سال ۲۰۰۹ آن را نمایش داده بود.

فالاردو گفت: «پیش‌نمایش جهانی فیلم بهتر از این نمی‌توانست باشد. در گذشته برلیناله با فیلم‌هایی فوق‌العاده از کارگردان‌های جاافتاده افتتاح شده و بدیهی است که من افتخار می‌کنم در این لیست باشم».

هفتادمین جشنواره فیلم برلین ۲۰ فوریه تا ۱ مارس (۱ تا ۱۱ اسفند) برگزار می‌شود.