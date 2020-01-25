به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، هیات رئیسه شورای عالی و معاونین سازمان نظام پزشکی با هیات مدیره جدید انجمن رادیولوژی ایران تشکیل جلسه داده و پیرامون مسائل و مشکلات مبتلا به گروه رادیولوژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا، رئیس انجمن رادیولوژی ایران، گزارشی از عملکرد انجمن ارائه نمود و به تشریح پاره‌ای از مشکلات جامعه رادیولوژی از جمله آموزش دستیاران، تعرفه‌های خدمات رادیولوژی، مباحث مالیاتی، تاکید بر اجرای صحیح کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و … پرداخت.

در ادامه، رئیس کمیته انتخابات انجمن رادیولوژی ایران، گزارشی از عملکرد انتخابات این انجمن ارائه نمود مبنی بر اینکه با بالاترین میزان مشارکت اعضای رادیولوژی این انتخابات بصورت الکترونیک برگزار شده است و حدود ۱۲۰۰ نفر از جامعه رادیولوژی در آن شرکت کرده‌اند. لذا در بین تمامی انجمن‌ها، انجمن رادیولوژی رتبه دوم را از نظر بالاترین آمار شرکت کنندگان در انتخابات دارا است. میزان بالای مشارکت جامعه رادیولوژی در انتخابات انجمن نشان می‌دهد که این گروه نسبت به مسائل صنفی خود حساس است.

همچنین در خصوص مباحث مالیاتی جامعه رادیولوژی این موضوع مطرح شد که با توجه به هزینه‌های خاصی که این رشته متحمل می‌شود باید نگاه ویژه ای از سوی مسئولان نسبت به مالیات پرداختی آنها وجودداشته باشد که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی توضیحات لازم را در این زمینه ارائه نمود و مقرر شد انجمن در آینده جلسه جداگانه و تخصصی با این معاونت داشته باشد.

در ادامه با حضور معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی، در خصوص مسائل آموزشی جامعه رادیولوژی از جمله برگزاری دوره‌های کوتاه مدت از سوی سازمان نظام پزشکی و استفاده از ظرفیت انجمن برای امور تحقیقاتی بحث‌هایی انجام شد.

علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، نیز که در این جلسه حضور داشت میزان شکایت از گروه رادیولوژی را در مقایسه با نرمال جمعیت پزشکی بسیار پایین عنوان نمود و خواستار آموزش این گروه برای آشنایی بیشتر با امور انتظامی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شد. وی تاکید نمود در مواردی مانند تشخیص آنومالی‌های جنینی به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع باید دقت بیشتری صورت پذیرد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، نیز ضمن استماع نظرات و پیشنهادات و همچنین مسائل مطرح شده در خصوص جامعه رادیولوژی به در نظر گرفتن تاثیر تورم، تحریم و هزینه‌های سنگین رشته رادیولوژی در مباحث تعرفه‌ها و مالیات و تخصصی‌تر شدن رشته‌های مختلف رادیولوژی اشاره نمود.

مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز به برگزاری همایش‌های بین رشته‌ای، رعایت بیشتر اخلاق حرفه‌ای و آموزش مردم به زبان ساده از طرق مختلف تاکید نمود.

وی با اشاره به اینکه انجمن‌های علمی جایگاه رفیعی دارند، تصریح کرد: انجمن‌ها می‌توانند وضعیت توسعه علمی کشور را مشخص کنند و امید به استفاده از نقطه نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی درمراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم.

علیرضا اسپید نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز به ضرورت تعیین تکلیف تعرفه تعدادی از خدمات رادیولوژی که با قیمت تمام شده و واقعیت‌های موجود تفاوت فاحش دارد، تاکید کرد و گفت: اجرا نشدن این مهم منجر به عدم ارائه خدمات در آینده نزدیک و یا بروز مشکلات با دستگاه‌های نظارتی خواهد شد. همچنین ضرورت نشست‌های مشترک علمی تخصصی بین انجمن‌های دیگر علمی با انجمن رادیولوژی از جمله ضرورت‌ها است.

محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی ضمن اشاره به استقبال شورای عالی در خصوص استفاده از نقطه نظرات کارشناسی انجمن‌های علمی در کمیسیون‌های تخصصی مشورتی این شورا، اظهار امیدواری کرد که با نهادینه شدن بهره گیری از ظرفیت‌های بی بدیل ارائه کنندگان خدمات، خبرگان و پیشکسوتان رشته‌های مختلف شاهد سامان دهی وضعیت نابهنجار موجود باشیم.