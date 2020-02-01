شکست بند خاکی قوانین عامل سیل فقر و محرومیت در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر، مجتبی جهانتیغ: این روزها سیل جنوب سیستان و بلوچستان باعث توجه رسانه‌ای بی سابقه‌ای به منطقه بلوچستان و استان سیستان و بلوچستان شده است.

پس از پیام رهبر معظم انقلاب و ورود گستره گروه‌های جهادی، سپاه، ارتش، خیریه‌های ملی و محلی جهت امداد و و ورود رسانه‌ها و فعالین فضای مجازی به منطقه برای مخابره خبر و روایت گری و نیز توجه رسانه ملی در بخش‌های خبری و تحلیلی شبکه‌های سراسری و تیتر یک شدن سیل بلوچستان و وضعیت منطقه در روزنامه‌های سراسری توجه رسانه‌ای و انعکاس بی سابقه‌ای از وضعیت منطقه در سطح ملی رخ داد و فرصت مغتنمی برای طرح مسائل استان فراهم شد که باید دید مسئولین، نمایندگان مجلس، نخبگان و فعالین استانی چه مقدار از فرصت استفاده می‌کنند و با رسانه‌ها تعامل می‌کنند که تاکنون این تعامل کمرنگ (به ویژه نمایندگان مجلس، که همیشه حضور و بهره برداری کم رنگی از ظرفیت رسانه‌های ملی و سراسری برای طرح مسائل استان می‌کنند) و یک طرفه از سوی سطح ملی به محلی بوده و نه برعکس و عمده خوراک رسانی‌ها توسط خود اظهارات مردم و فعالین مجازی و صفحات گروه‌های جهادی و امدادی منطقه‌ای و محلی رخ داد.

به هر حال سیل بلوچستان، پرده از گستره فقر سیستان و بلوچستان کنار زد و رسانه‌ها و فعالین رسانه‌ای و اجتماعی سفر کرده به این استان را دچار بهت و حیرت کرد. جدا از محرومیت تاریخی سیستان و بلوچستان نحوه دیگری از محرومیت نیز مزید علت است. محرومیتی که توسط سیاست‌ها و ساختارها تولید می‌شود. نحوه‌ای از توسعه که فقر زا و نامتوازن و نابرابری ساز است و موجب استمرار محرومیت‌ها با فقر درآمدی دولت و بودجه ریزی قطره چکانی می‌شود. نمایی از این مسئله را در ادامه مرور می‌کنیم.

برای این نحوه تولید و استمرار فقر و محرومیت در سیستان و بلوچستان و همه استان‌های مرزی کشور و نابرابری در جامعه لازم نیست دنبال علل عجیب و غریبی باشیم. آجر به آجر محرومیت مستضعفین از حقوق خود، باید در بند به بند قوانین و سیاست‌هایی که از مراکز قدرت و تصمیم مانند دولت و مجلس بیرون می‌آید، جستجو کرد.

یک لابی موفق در بالادست، باعث یک سیل ویرانگر فقر و محرومیت در پایین دست می‌شود

یک لابی قدرتمند در تهران باعث ویرانی در سیستان و بلوچستان، باعث رویش کاخ‌ها در یک محله عیان نشین و گسترش زاغه ها در یک شهر مرزنشین می‌شود. یک معافیت مالیاتی ساده که یک جمله است و یک بند قانونی است و چند ساعتی در مجلس و دولت برای آن صحبتی شده اما زندگی‌ها را از عرش به فرش می‌برد و از فرش به عرش.

ترجیح منافع فردی بر ملی (تعارض منافع) در مجلس و دولت به اوج رسیده و از علل بنیادین فقر و محرومیت است که وقتی در ساختار قانون گذاری و سیاست گذاری نفوذ کند و ویروس آن به یک رویه در ساختارها تبدیل شود روزانه تولید سیل و زلزله در معشیت و کیفیت زندگی مردم کل کشور می‌کند.

مثال فراوان است. مثال‌های مشهوری چون لابی انبوه سازان و خارج کردن قانون معافیت خانه‌های خالی از دستور کار مجلس یا مالیات حداقلی ابر شرکت‌های فعال در حوزه منابع طبیعی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی و آهن و فولاد و معادن. یا فرار یا معافیت‌های مالیاتی همه صاحبان درآمدهای میلیاردی (بالای ۱۰۰ هزار نفر)، وکلا، پزشکان، مؤسسات کنکور، سپرده‌های بانکی، مناطق آزاد اقتصادی، کارت‌های بازرگانی و...

حالا به مورد این روزها و میزان تأثیر گذاری اراده و نظر اشخاص در خانه قانون گذاری بر کیفیت زندگی مردم توجه کنید. توجه داشته باشیم که کل بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان هزار میلیارد تومان و حجم خسارت سیل بلوچستان به کشاورزی منطقه ۷۰۰ میلیارد است که محل بالقوه تأمین هزینه آن اینگونه به باد می‌رود.

آیا مجلس ذینفع کاهش مالیات ثروتمندان است

کمیسیون تلفیق مجلس، نقش مهمی در تصویب نشدن پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ مالیات ۵ پله‌ای از درآمد کارمندان داشت و زمینه لازم را برای کاهش چشمگیر مالیات نجومی بگیران فراهم کرد.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و به خصوص پزشکان مهمترین مخالفان تصویب مدل ۵ پله‌ای مالیات بر درآمد کارمندان بودند زیرا مشمول بالاترین پله مالیاتی یعنی ۳۵ درصد می‌شوند. و نکته جالب اینکه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند.