زوج های طلبه دارای پایین ترین آمار طلاق هستند

معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حوزههای علمیه در تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیبهای اجتماعی موضوعی فراگیر و جهانی است و تنها در مرزهای جغرافیایی ایران مطرح نیست.
عضو هیئت اندیشه ورز مقابله با آسیبهای اجتماعی با بیان اینکه رابطه انسان با کوچکترین و مهمترین واحد اجتماع که از آن با عنوان خانواده یاد میشود، نقش بسزایی در سلامت و سعادت فرد و جامعه میتواند داشته باشد، ادامه داد: خانواده در اصل سلول بنیادی جامعه به شمار میرود بر همین اساس آسیب یا سلامت آن میتواند تأثیر مستقیم در پیشبرد اهداف جوامع داشته باشد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران تحکیم خانواده و راههای تقویت آن را بسیار مهم خواند و ابراز کرد: این مسئله تنها به ایران اختصاص ندارد بلکه دنیای امروز درگیر سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و پیشگیری از آسیبهایی است که علت فروپاشی این نهاد با ارزش محسوب میشود.
ظهیری به تحکیم بنیان خانواده در آموزههای دینی اشاره کرد و گفت: آموزههای دینی سفارشهای فراوانی در بحث خانواده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ آموزههای دینی اسلام تاکید و سفارشات فراوانی راجع به مسئله ازدواج، تشکیل خانواده، فراهم کردن زمینه ازدواج آگاهانه، بهنگام، آسان و سالم دارد، طبق صریح روایات؛ خانواده محکمترین بنا در اسلام است، همچنین در احکام الهی ازدواج مستحب مؤکد بیان میشود.
فعالیتهای آموزشی حوزههای علمیه در راستای تحکیم بنیان خانواده
وی فعالیتهای آموزشی را نخستین فعالیت حوزههای علمیه در تعالی و تحکیم کانون خانواده برشمرد و عنوان کرد: حوزههای علمیه خواهران برنامههای مختلف آموزشی با موضوع خانواده و موضوعات مرتبط با آن را برای طلاب در سطوح مختلف در نظر گرفته است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران به برنامههای آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: تدریس رشته فقه خانواده در سطح چهار، رشته مطالعات زنان و خانواده در سطح سه و واحدهایی در رابطه با بحث خانواده، جایگاه خانواده و همچنین دورههای مهارتی در رابطه با سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده از جمله برنامههای آموزشی حوزه علمیه خواهران در راستای تحکیم بنیان خانواده و مبارزه با آسیبهای اجتماعی به شمار میرود.
عضو هیئت اندیشه ورز مقابله با آسیبهای اجتماعی افزود: اگر طلاب نگاه جامعه شناسی و دانش اجتماعی دینی را که در رابطه با مباحث مربوط به نهاد خانواده بیان شده به درستی بیاموزند میتوانند در مرحله بعد با فعالیتهای پژوهشی و تبلیغی آموزههای خود را به جامعه منتقل کنند، ضمن اینکه این آموزشها برای خود طلاب نیز مفید بوده و ایشان را در اموری مانند همسرگزینی، تحکیم و تعالی خانواده و مقابله با آسیبهای احتمالی یاری میکند.
پایینترین آمار طلاق در کشور مربوط به خانواده حوزویان است
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در خانواده بزرگ حوزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اظهار داشت: خانواده بزرگ حوزههای علمیه بیش از ۱۵۰ هزار نفر اعم از دانش آموختگان و ۶۳ هزار طلاب در حال تحصیل را در بر میگیرد، بنابراین ترغیب به ازدواج بهنگام، فراهم نمودن ازدواج آسان، فهم مواردی که به حسن سازگاری در خانواده میانجامد و شناخت نقش بسزای زنان در حفظ آرامش خانواده مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران آموزش و فرهنگ سازی در موضوع خانواده در میان طلاب را تأثیرگذار بر فرهنگ جامعه دانست و گفت: اگر ما طلابی تربیت کنیم که متخلق به حسن خلق و مهارتهای ارتباط مؤثر باشند جامعه بزرگی خواهیم داشت که در آن درصد ازدواج بالا، آمار طلاق پایین و زمینهساز تربیت فرزندان صالح فراهم خواهد بود.
ظهیری ادامه داد: پیشرفت و سلامت جامعه حوزویان در مسائل مربوط به خانواده سبب میشود این امر به جامعه تسری پیدا کند، حوزویان هم از جهت تبلیغی و هم از لحاظ الگوسازی میتوانند در جامعه اثرگذار باشند.
وی با استناد به آمارهای ارائه شده پایینترین آمار طلاق در کشور را مربوط به خانواده حوزویان دانست و عنوان کرد: مشکل بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج متأسفانه در ۲۸ استانی که ما در آن اداره مدارس را بر عهده داریم فراگیر شده است، اما در عین حال همین آمارها در رابطه با مدارس علمیه به صورت حداقلی است.
آموزش مهارتهای زندگی سدی در برابر سونامی طلاق
معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران میزان طلاق حوزویان را نسبت به دیگر افراد جامعه کمتر دانست و گفت: دلیل این آمار حداقلی بیانگر تأثیر مطلوب آموزشهای حوزه علمیه در ترویج فرهنگ خوب زیستن، سازگاری، ارتباط مؤثر و آموزش مهارتهای ارتباطی اثرگذار بوده و نتیجه مثبتی به همراه داشته است.
عضو هیئت اندیشه ورز مقابله با آسیبهای اجتماعی ادامه داد: رغبت به تشکیل خانواده، قدرت وفق دادن در زندگی جدید، تعهد و پایبندی زوجین نسبت به هم در میان حوزویان از فراوانی بیشتری برخوردار است، ما انتظار داریم طلاب و حوزویان بتوانند این آموزشها و مهارتهای اثربخش را که در حوزهها آموزش میبینند به جامعه نیز منتقل کنند.
وی با بیان اینکه مقابله با آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر بر عهده اداره اجتماعی وزارت کشور بوده است، اظهار داشت: اداره اجتماعی از طریق فعالیتهای مختلف رسانهای، آموزشهای چهره به چهره و محلی، آموزش مهارتهای زندگی و مشاوره اقدامات خوبی تاکنون انجام داده و حوزه علمیه نیز در سالهای ۹۶ و ۹۷ متولی آموزش ۵ استان البرز، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، بخشی از تهران و ایلام بود که این آموزشها به صورت مستقیم انجام شد.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم افزود: علاوه بر این ۵ استان اداره کل تبلیغ و اداره زنان و خانواده مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران این آموزشها را برای طلاب و هم به واسطه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی برای محلهها با عنوان مسجد محوری، امداد فرهنگی و تبلیغ مناسبتی ایام انجام دادند.
وی با اشاره به فعالیتهای مجازی حوزه با موضوع خانواده، اظهار داشت: فعالیتهای آموزشی، تبلیغی، مشاوره غیر حضوری، ترویج آموزههای دینی، مشاوره و روانشناسی برگرفته از سیره اهل بیت (ع) و ایجاد کانالهای مرتبط با موضوعات خانواده از جمله فعالیتها و اقدامات صورت گرفته از سوی حوزه علمیه خواهران و طلاب در فضای گسترده مجازی بوده است.
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