به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، یک منبع اوپک دیروز (جمعه، چهارم بهمن‌ماه) اعلام کرد این سازمان در حال بحث درباره تمدید کاهش تولید خود تا پایان سال جاری میلادی است، زیرا شرایط بازار در جهت افت قیمت نفت است.

با این همه، این منبع اعلام کرد بحث‌های اوپک در این زمینه در مراحل اولیه قرار دارد.

به گفته منبع یادشده، قرار است نشست آینده اوپک در ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار شود، اما این احتمال نیز وجود دارد که اعضای اوپک در ماه ژوئن دیدار داشته باشند تا درباره سیاست تولید خود تصمیم بگیرند.

