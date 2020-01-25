روحانی جان باختن عده ای از مردم ترکیه در حادثه زلزله را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی به "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه، ضمن تسلیت و ابراز همدردی به خاطر جان باختن و مصدوم شدن عده ای از مردم این کشور در حادثه زلزله در استان الازیغ، آمادگی همه جانبه دولت جمهوری اسلامی ایران را برای کمک رسانی به مردم مناطق آسیب دیده اعلام کرد.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رجب طیب اردوغان

رئیس جمهور محترم ترکیه

وقوع زلزله در استان الازیغ آن کشور و جان باختن و مصدوم شدن عده ای از مردم در آن استان، موجب تاثر و تالم خاطر شد.

به نمایندگی از سوی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی، این ضایعه را به جناب عالی و مردم آن کشور دوست و برادر تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای خانواده های داغدیده صبر و شکیبایی مسالت دارم.

دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همه جانبه خود را برای کمک رسانی به مردم مناطق آسیب دیده اعلام می دارد و امیدوار است با عنایت خداوند بزرگ هر چه سریعتر آثار این بلیه طبیعی رفع و آرامش به مناطق زلزله زده بازگردد.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران