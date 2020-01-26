به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دیر اظهار داشت: با وجود تلاش نظام سلطه از راه‌های مختلف تحریم اقتصادی و ترور برای به زانو درآوردن نظام جمهوری اسلامی اما توسعه و پیشرفت کشور و اجرا، ادامه و تکمیل طرح‌های عمرانی متوقف نشده است.

ستوده اظهار داشت: در استان بوشهر شماری از پروژه‌ها که عملیات اجرایی آن‌ها با کندی روبرو یا متوقف‌شده بود، با تلاش مسئولان فعال‌شده و شماری از آن‌ها در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: پل خور گردشگری گناوه که ۶ سال رهاشده بود با تلاش صورت گرفته فعال شد و در دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: مجتمع فرهنگی ریز، پارک لیان، دانشکده دندان‌پزشکی، فاضلاب بافت تاریخی شهر بوشهر، جاده لاور به دشت پلنگ، راه بندو به ساحل و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‌های جم و ریز و مجتمع آب‌رسانی روستای دمیگز شهرستان دیر که در هفته دولت امسال کلنگ زنی شد ازجمله طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال است.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین آب استان بوشهر تحول عظیمی در دو سال اخیر رخ‌داده است به‌گونه‌ای که پنج سد در دولت دوازدهم در این استان به بهره‌برداری می‌رسد و ۷۳۰ کیلومتر شبکه‌های آب روستایی و شهری نوسازی شده که معادل ۱۰ سال کار درگذشته است.

سدهای خائیز و دالکی فعال شد

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: سدهای خائیز و دالکی که رهاشده بود اکنون فعال است و تا پایان دولت دوازدهم آبگیری خواهد شد و ۱۵۰ هزار مترمکعب آب آشامیدنی موردنیاز استان بوشهر با شیرین سازی حاصل می‌شود که با تحقق آن یک نقطه پایدار در این زمینه خواهیم رسید.

ستوده با بیان اینکه هیچ پروژه‌ای در شهرستان دیر بدون اخذ مجوز محیط‌زیست انجام نخواهد شد گفت: شهرستان دیر می‌تواند قطب گردشگری در جنوب کشور شود.

وی با بیان اینکه مبلمان شهری شهرهای دیر ضعیف است افزود: در این زمینه نگاه ویژه داریم و در سال جاری و آینده به این شهرها اعتبار ویژه خواهیم داد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: جاده ساحلی دیر به بوشهر ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبار سفر رئیس‌جمهوری برای آن در نظر گرفته‌شده است که چون این پروژه مطالبات زیادی دارد تلاش داریم این مهم را با بانک حل کنیم و این اعتبار در انجام پروژه هزینه شود.