مرور دستاوردهای انقلاب در اولین سال گام دوم انقلاب بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر یکشنبه در جلسه نهایی و جمع بندی برنامه‌های مصوب کارگروه کشوری بزرگداشت ایام الله چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امسال روز ۲۲ بهمن به نام «روز عظمت ملت و تکریم سردار دل‌ها نامگذاری شده است، اظهار داشت: امروز به واسطه خون شهیدان مقاومت و حضور ملت بصیر ایران در صحنه برای اولین بار پس از ۸۰ سال هیمنه شیطان بزرگ آمریکا توسط موشک‌های ساخت جوانان ایران اسلامی شکسته شده است.

لطفی در ادامه با بیان اینکه بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط فعلی کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است گفت: مرور دستاوردهای چهل ساله انقلاب و تبیین مکتب سیاسی امام راحل برای امید آفرینی در اولین سال از انتشار گام دوم انقلاب بسیار مهم است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه در یوم الله ۲۲ بهمن باید حضور چشمگیر و پررنگی داشته باشیم عنوان داشت: استفاده و حضور ظرفیت‌های مردمی تنها راه پاسخ دادن به دلاور مردی‌ها و رشادت‌های شهید سلیمانی عزیز است.

وی بیان داشت: نظام اسلامی در مقابل توطئه‌های دشمنان با حضور پرشور مردم و مسئولان در مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بیمه خواهد شد.