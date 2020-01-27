دوره آموزش متن خوانی کتاب قانون ابن سینا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، دوره آموزش متن خوانی کتاب قانون ابن سینا با تدریس نجفقلی حبیبی مصحح کتاب «القانون فی الطب» و همچنین مصحح «شرح مشکلات کتاب القانون» اثر فخر رازی برگزار می‌شود.

کتاب اول قانون در سال ۹۷ به تصحیح حبیبی به زیور طبع آراسته گردیده است به چهار فن و هر فن به چند تعلیم تقسیم شده است. در دوره اول از آموزش متن خوانی کتاب قانون، تعلیم‌های اول، دوم و سوم از فن اول در طی یک نیم سال تحصیلی یعنی حدود چهار ماه تدریس می‌شود.

شایان ذکر است که تعلیم اول شامل تعریف طب و موضوعات مورد بحث در آن، تعلیم دوم به ارکان چهارگانه یعنی زمین، آب، هوا و آتش و تعلیم سوم به مزاج‌های چهارگانه می‌پردازد.

علاقه مندان برای ثبت نام می‌توانند از اینجا اقدام کنند و یا با شماره‌های ۶۶۹۴۴۵۵۷ و ۰۹۹۱۸۱۹۶۰۵۱ تماس بگیرند.