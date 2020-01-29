رابطه علوم اسلامی و هوش مصنوعی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین پیش نشست همایش علوم اسلامی و هوش مصنوعی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

بهروز مینایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت سخنران و ارائه کننده این نشست علمی خواهد بود و دبیری علمی این پیش نشست را حجت الاسلام مهندس احسان سرخه ای مدیر مرکز فناوری و عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عهده خواهد داشت.

نهمین پیش نشست همایش علوم اسلامی و هوش مصنوعی روز شنبه دوازدهم بهمن ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح در سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برپا می‌شود.