بازیکنانم رویاهای بزرگی در سر دارند/ «نیمار» در استقلال است!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از پیروزی ۵ بر صفر تیمش برابر الریان قطر گفت: تیم الریان بازیکنان بسیار بزرگی دارد و همیشه در آسیا به عنوان یک تیم بزرگ از آن نام میبرند. فکر نمی کردیمچنین نتیجهای به دست بیاوریم. در چند وقت گذشته مشکلات زیادی داشتیم که فقط من و بازیکنانم از آن خبر داشتیم.
وی ادامه داد: تنها جملهای که میتوانم بگویم این است که میتوانم به احترام بازیکنانم بایستم و از آنها به خاطر این بازی زیبا تشکر کنم.
مجیدی در مورد عملکرد مهدی قائدی که مورد پرسش یک خبرنگار عربی قرار گرفت به شوخی گفت: ما در تیمم مان مهدی نداریم. او نیمار است!
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: نتیجه بازی نشان میدهد که کدام تیم برتر بوده است. با احترامی که برای تیم الریان قائل هستم اما یک سروگردن از این تیم بالاتر بودیم.
فرهاد مجیدی در پاسخ به اینکه چه تیمی در گروه شما قرار گرفت گفت: برای ما فرقی نمیکند کدام تیم در گروه ما باشد. ما استقلال هستیم و از فردا روی بازیهای لیگ برتر ایران تمرکز خواهیم کرد.
وی ادامه داد: استقلال تیم بزرگی در آسیاست که سابقه قهرمانی در این قاره را دارد. بازیکنان من رویاهای بزرگی دارند و مطمئن باشید که بهترین نتایج را برای مردم و باشگاه خود به دست میآورند به شرطی که امکانات لازم برای این تیم فراهم شود.
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