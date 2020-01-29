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۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

با تصمیم جدید انگلیس؛

همکاری هواوی و انگلیس آمریکا را ناامید کرد

همکاری هواوی و انگلیس آمریکا را ناامید کرد

دولت انگلیس تصمیم گرفت با هواوی همکاری کند و در توسعه اینترنت۵G این کشور نقشی محدود برای آن در نظرگرفته است. آمریکا اعلام کرد از این تصمیم انگلیس ناامید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به شرکت هواوی چراغ سبز نشان داد و شرکت چینی نقشی محدود در توسعه شبکه اینترنت۵G این کشور خواهد داشت.

هیات امنیت ملی انگلیس در  جلسه ای با ریاست نخست وزیر این کشور در کمتر از ۹۰ دقیقه تصمیم گرفت شرکت هایی که ریسک بالا دارند می توانند نقشی ثانویه در توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت داشته باشند.

اما در این میان به اپراتورهای مخابراتی توصیه شده چنین شرکت هایی باید از فعالیت در حوزه های ایمنی و حیاتی شبکه از جمله مقرهای نظامی و واحدهای هسته ای منع شوند.

همچنین حضور شرکت هایی با ریسک بالا در نقش های ثانویه برای توسعه نسل پنجم اینترنت نباید بیشتر از ۳۵ درصد باشد. این نقش ها شامل فراهم کردن دسترسی به شبکه است که شامل اتصال دستگاه و تجهیزات به دکل های موبایل است.

دولت انگلیس تعهد کرده در اسرع وقت این دستورالعمل را به شکل یک قانون تصویب کند.

در این میان دولت ترامپ در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا از تصمیم انگلیس برای همکاری با هواوی ناامید شده است. این تصمیم فشار زیادی به کاخ سفید تحمیل می کند تا رابطه اشتراک گذاری خود با انگلیس را بررسی کند.

کد مطلب 4839160

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